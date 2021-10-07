«Кращий у світі старший брат»: Монатік зворушливо привітав сина з днем народження

7 жовтня старшому синові зіркової пари Дмитра та Ірини Монатік, які розчулили Мережу ніжним поцілунком, Дані виповнюється шість років. Подружжя зворушливо привітало хлопчика, звернувшись до нього в Інстаграм.

Дмитро опублікував відео, на якому чотирирічний Даня каже, що мріє стати татом. Ці слова маленького сина зачепили артиста до глибини душі. У своєму зверненні він обіцяє робити все можливе, щоб син пишався ним. Дмитро називає Даню найкращим у світі старшим братом, турботливим, уважним, добрим, і дякує дружині за прекрасних дітей.

«Сьогодні ти вже хочеш бути художником, мультиплікатором і часто лікарем! Так цікаво, до яких же ще професій у тебе прокинеться потяг. Але тоді, під час твого 4-річного інтерв'ю, ти сказав слова, які я переслуховую, коли дуже важко ... так буває. Часто ... Розумію, відео надто особисте, але сьогодні хочу поділитися цим моментом, пообіцяти тобі і собі зробити все, що в моїх силах, щоб ти ніколи не хотів забрати ці слова назад, щоб тобі ніколи не було за них соромно. Щоб, будучи в моєму сьогоднішньому віці, твій син відповів тобі також, а дочка, щоб сказала, що шукає кохання, такого ж доблесного людини, як її батько. Я так тобі цього бажаю! Так мрію побачити це на власні очі, почути на власні вуха. Ти - найкращий старший брат, якого можна тільки побажати. Залишайся таким же все життя!», - звернувся Монатік до сина.

Ірина також показала зворушливе відео дітей, як старший син годує молодшого з пляшечки.

Зіркові друзі пари залишають численні привітання в коментарях, серед них Леся Никитюк, Влад Яма, Надя Дорофєєва, Дантес і багато інших.

Нагадаємо, Дмитра й Ірину Монатік називають однією з найміцніших пар шоу-бізнесу. Нещодавно вони відзначили шість років подружнього життя. Вони довго не афішували свої стосунки, не показували і дітей. Цього літа вони всією сім'єю відпочили в Туреччині, ділилися в соціальних мережах яскравими фото з відпочинку. У відпустці Ірина відзначила день народження.

фото Instagram.com/monatik_official

102

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter