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Шоу-бізнес

Поцілунок Монатика: Дорофєєва «охренел», Дантес в шоці

16:30 6 жовтня 2021
Дмитро MONATIK

Ірина Монатік, дружина відомого українського співака Дмитра Монатика, поруч з будинком якого збирається жити Джамала, викликала несподіваний резонанс своїм фото звідти. Вона опублікувала його в Instagram.

«Перший поцілунок у США з Монтатіком. Скоро повторимо? Спасибі Instagram за архів», — написала Ірина.

поцілунок

Однак підписники звернули увагу, що на цьому фото Ірина дуже схожа на популярну співачку Надю Дорофєєву.

«Я на мить охрініла. Мені здалося, що це я», — прокоментувала фото сама Дорофєєва.

Знімок ввів в оману і її чоловіка. «Я подумав, що це Надя Дорофєєва», — написав Володимир Дантес. Багато фоловерів підтвердили, що спочатку теж так вирішили.

Раніше повідомлялося, що президент Зеленський нагородив виконавця MONATIK званням «Заслужений артист України».

Фото з Instagram monatik_official

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