Джамала будує заміський будинок по сусідству з Монатіком і Дорофєєвою

Співачка Джамала, яка здивувала кардинальною зміною іміджу на «Танцях з зірками», купила ділянку під Києвом в селі Крюківщина, будує заміський будинок своєї мрії і з нетерпінням чекає новосілля. Переможниця «Євробачення» зізналася, що їм з чоловіком і двома синами тісно в столичній квартирі.

Незабаром артистка стане сусідкою зіркових колег Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса. Співачка каже, що обговорювали з Джамалою життя в сільській місцевості.

«Це приємно. Ми спілкувалися з Джамалою про місцевість. Це класне рішення. Нам там дуже подобається. Там класно», — сказала надя Дорофєєва в коментарі «Світському життю».

Також сусідами Джамали будуть Дмитро Монатік, хореограф Олена Шоптенко.

Поки Джамала з сім'єю живе в столичній квартирі, яку їй подарувала влада міста за перемогу на «Євробаченні».

Раніше телеведучий Володимир Остапчук оголосив про будівництво заміського будинку і показав, як він буде виглядати.

фото Instagram.com/jamalajaaa

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