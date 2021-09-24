«У французькому стилі»: Володимир Остапчук розповів, яким буде його будинок

Відомий шоумен і телеведучий Володимир Остапчук, який оголосив про будівництво будинку своєї мрії, поділився подробицями будівництва і розкрив, яким буде їхнє з Христиною сімейне гніздечко.

Як розповів Остапчук, купівлю особняка вони почали планувати ще навесні минулого року, мріяли про заміський будинок, але відповідний готовий варіант знайти не вдавалося.

«Нам було важливо, щоб це було саме котеджне містечко: інфраструктура, безпека, сусіди, один архітектурний стиль. Ми багато їздили, дивилися, і тут знайома написала про комплекс, на території якого у нас було весілля», — розповів ведучий шоу «Маска» (канал «Україна») Володимир Остапчук.

Там парі запропонували забудову за затвердженим планом, і вже в червні вони почали зводити свій будинок під Києвом. Зараз, каже Володимир, вони з Христиною навідуються на будівництво раз у 2−3 тижні і продумують дизайн.

«Будинок буде у французькому стилі, це ж Прованс. Там будуть дитячі для моїх дітей і нашого з Христиною малюка — ми поки не вагітні, але плануємо. Також велика вітальня, навіть мій кабінет-бібліотека, про який я мріяв все життя», — розкрив подробиці майбутнього житла ведучий.

Переїхати в новий будинок Остапчук планують наступного року.

Нагадаємо, у Остапчука є дочка і син від шлюбу з Оленою Войченко. Колишнє подружжя в судовому порядку з'ясовує час спілкування батька з дітьми.

фото Instagram.com/vova_ostapchuk

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