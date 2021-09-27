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Шоу-бізнес

Джамала здивувала кардинальною зміною іміджу та відвертим вбранням

16:36 27 вересня 2021
Джамала

Співачка Джамала здивувала відвертим образом і кардинальною зміною іміджу в четвертому ефірі «Танців із зірками», який був присвячений латинським ритмам. На паркеті зазвичай стримана артистка з'явилася у відвертій сукні, що відкривала її стрункі ніжки, і з новою зачіскою. Спеціально для виконання ча-ча-ча Джамала стала звабливою блондинкою.

І журі, і шанувальники співачки зізналися, що не очікували від неї такої сміливості. Після виступу зіркова учасниця «Танців» розповіла, що відчувала себе дуже круто в образі запальної Сусаніти Гонсалес Санчес. Вона зазначила, що завдяки проекту може перевтілюватися в несподіваних героїнь.

Раніше Джамала розкрила правду про дружбу і конкуренцію на паркеті.

Нагадаємо, під час четвертого ефіру співачка Євгенія Власова заявила, що хотіла покинути шоу через сварку з партнером.

фото Instagram.com/jamalajaaa

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