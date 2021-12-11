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«Шари» не буває: Дмитро Комаров відхрестився від інтернет-афери з його «участю»

10:22 11 грудня 2021
«Шари» не буває: Дмитро Комаров відхрестився від інтернет-афери з його «участю»

Відомий український телемандрівник Дмитро Комаров, який придумав, як перетворити Україну на одну з найбільш туристичних країн Європи, застеріг українців від підступів шахраїв, які використовують його ім'я в мережі.

Останнім їхнім проектом став фейковий розіграш від 5 до 30 тисяч гривень, які «дістануться» всім, хто відповість на нескладні питання.

Насправді йдеться про банальну «фішингову» схему, творці якої крадуть гроші з карток довірливих громадян, залучених ім'ям відомої персони.

«Не буває „шари“. Гроші просто так не роздають… Офіційно заявляю: я не маю жодного відношення до таких „розводів“. Якщо ви бачите в мережі, що Діма Комаров нібито пропонує десь зареєструватися, і він за це перерахує гроші — це брехня. Для мене головне — застерегти та захистити людей від обману», — написав Комаров у Facebook.

Нагадаємо, нещодавно жертвою подібної шахрайської схеми став онук Алли Пугачової Дені Байсаров. Його кривдником виявився школяр із Туреччини, який вимагав у представника відомого сімейства грошей.

Фото Viva

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