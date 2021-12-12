Ентоні Гопкінс додав до двох американських «Оскарів» один європейський

У Берліні відбулася церемонія вручення нагород Європейської кіноакадемії. Премія відома як європейський «Оскар». Вручають її із 1988 року. Через пандемію коронавірусу церемонія другий рік поспіль проходила у урізаному форматі онлайн.

Тріумфатором 2021 стала драма боснійського режисера Ясміни Жбанич «Куди ти йдеш, Аїдо?». Фільм розповідає про різанину у Сребрениці — у 1995 році сербські підрозділи знищили у цьому місті близько 8 000 боснійських чоловіків та хлопчиків, які сповідували іслам. Багато жертв цієї кривавої бійні перебували в зоні безпеки під захистом ООН, але це не зупинило сербів.

«Куди ти йдеш, Аїдо?» переміг у номінації «Найкращий європейський фільм». Жбанич отримала премію за найкращу режисуру. Найкращою актрисою названа Ясна Дурічич, яка зіграла у картині перекладачку, чий чоловік та сини опинилися в полоні у сербів. Вона відчайдушно намагається врятувати їх від загибелі.

Найкращим актором Європейська кіноакадемія назвала Ентоні Гопкінса, якому 31 грудня виповнюється 84 роки. Це його перший європейський «Оскар». І отримав він його за головну чоловічу роль у драмі французького режисера Флоріана Зеллера «Батько». Саме ця блискуча акторська робота принесла Гопкінсу у квітні американський «Оскар». То була його друга нагорода Американської кіноакадемії. Першу він отримав за роль Ганнібала Лектера у трилері «Мовчання ягнят». Цікаво, що Гопкінс, який давно вже живе у США, навесні відвідав рідний Уельс. І того дня, коли вручали «Оскар» у Лос-Анджелесі, спокійно спав. Тільки наступного ранку Ентоні дізнався, що став лауреатом. Чим він займався увечері 11 грудня, коли вручали європейський «Оскар», поки що не повідомляється.

Спеціальний приз «Європейське відкриття» здобула британська картина «Перспективна дівчина», яку зняла жінка-режисер Еміральд Феннел. У квітні стрічка була названа найкращим британським фільмом 2020 року. Феннел також отримала премію BAFTA за найкращий сценарій. Європейська кіноакадемія вважала найкращим сценаристом Флоріана Зеллера.

Почесну премію Європейської кіноакадемії цього року за свою творчість отримала угорська кінорежисерка Марта Месарош. 19 вересня їй виповнилося 90 років. Месарош стала відома наприкінці 60-х. Серед її кращих картин — «Удочеріння», «Дев'ять місяців», «Щоденник для моїх дітей». Режисерській майстерності Марта навчалася у СРСР. Серед своїх учителів вона називає Олександра Довженка, Івана Пир'єва, Сергія Герасимова.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Американський інститут кіно назвав 10 найкращих фільмів та 10 найкращих серіалів 2021 року.

Також підбила підсумки року Національна рада кінокритиків США.

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