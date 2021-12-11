Названо ТОП-10 найкращих фільмів та серіалів 2021 року

Американський інститут кіно (AFI) за традицією наприкінці року підбив підсумки і назвав 10 найкращих фільмів та 10 найкращих серіалів. Церемонія нагородження запланована на 7 січня, а поки що списки переможців виставлені на сайті AFI.

Найкращі фільми 2021 року

«CODA: Дитина глухих батьків»

Музична драма, знята на замовлення AppleTV американським режисером Сіан Хедер, що відома як один із творців серіалу «Помаранчевий — хіт сезону». Головна героїня картини — Рубі, дівчина, яка є єдиним членом сім'ї глухих, що чує. Вона захоплюється музикою та мріє про кар'єру співачки чи музиканта. При цьому Рубі має здібності. Її сім'я займається рибальством. Сімейний бізнес опинився під загрозою, і Рубі доводиться обирати — вирушити до великого міста, щоб втілити свої мрії, або допомогти близьким. Роль дівчини виконала 19-річна британська актриса Емілія Джонс, яка грала у фільмах «Молодість» Паоло Соррентіно, «Висотка» Бена Уітлі, мінісеріалі «Вовчий зал».

«Не дивіться вгору!»

Фантастична комедія, знята на замовлення Netflix режисером Адамом Маккеєм. Це їдка політична сатира. Два астрономи роблять жахливе відкриття — до Землі наближається гігантський метеорит, який за пів року знищить нашу планету. Вчені повідомляють про небезпеку, проте політичні партії намагаються використати отриману інформацію у своїх цілях, абсолютно не переймаючись тим, як врятувати людей. У картині справжнє сузір'я акторів — Леонардо Ді Капріо, Дженніфер Лоуренс, Меріл Стріп, Кейт Бланшетт, Джона Гілл, Тімоті Шаламе та інші.

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«Дюна»

Фантастична кінострічка канадського режисера Дені Вільнева, знята за мотивами культового однойменного роману Френка Герберта. Фільм став одним із лідерів світового прокату у 2021 році, зібравши майже 383 мільйони доларів. Головні ролі виконали Тімоті Шаламе, Зендея, Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон, Джош Бролін. Також у картині знялися Стеллан Скарсгард, Джейсон Момоа, Хав'єр Бардем, Шарлотта Ремплінг. Вільнєв підтвердив, що вже триває робота над продовженням «Дюни».

«Король Річард»

Біографічна спортивна драма режисера Рейнальдо Маркуса Гріна. Вілл Сміт грає у фільмі Річарда Вільямса, батька знаменитих американських тенісисток Серени та Венери Вільямс. Картина розповідає про те, як простий темношкірий зумів навчити своїх дочок грати у теніс та допоміг їм зробити блискучу кар'єру.

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«Лакрична піца»

Драма культового режисера Пола Томаса Андерсона розповідає про підлітка з невеликого американського містечка, який знявся в кіно і став знаменитим. Виконавці головних ролей Корін Хоффман та Алана Хаїм отримали звання найкращих дебютантів від Національної ради кінокритиків США, яка назвала «Лакричну піцу» найкращим фільмом 2021 року.

«Алея кошмарів»

Стильна кримінальна драма режисера Гільєрмо дель Торо, чиї попередні фільми здобули безліч кінонагород, включаючи премію «Оскар» («Форма води»). Головні ролі виконали Бредлі Купер, Руні Мара, Кейт Бланшетт, Вілл Дефо. Купер грає шахрая, який звик маніпулювати людьми, розігруючи свої афери. Якось він розуміє, що його самого хтось використовує у своїй великій грі. Критики вважають, що це найкраща роль Купера за всю його кар'єру.

«У руках пса»

(інший варіант перекладу назви фільму — «Сила собаки»)

Вестерн, психологічна драма новозеландського режисера Джейн Кемпіон, яка прославилася фільмом «Піаніно». Картину знято за мотивами однойменного роману Томаса Севіджа. Два брати володіють найбільшим ранчо в Монтані. Один із них одружується з вдовою. Іншому це не подобається. Між братами починається усобиця… Головні ролі виконали Бенедикт Камбербетч, Кірстен Данст і Джессі Племонс. На Венеціанському міжнародному кінофестивалі у вересні Кемпіон отримала приз за найкращу режисерську роботу.

«Тік-так, бум!»

Музична драма, знята за мотивами однойменного мюзиклу Джонатана Ларсона. Режисером став модний зараз на Заході Лін-Мануель Міранда (Гамільтон, На висотах). Головні ролі виконали Ендрю Гарфілд («Нова Людина-павук», «З міркувань совісті») та Ванесса Хадженс («Погані хлопці назавжди»).

«Макбет»

Шекспірівські герої не старіють! Це зайвий раз доводить фільм Джоела Коена, який раніше працював переважно зі своїм братом Ітаном Коеном. Цей режисерський дует зняв багато культових картин. Достатньо згадати фільми «Великого Лебовського», «Фарго», «Старим тут не місце». Коени чотири рази ставали лауреатами премії «Оскар». І ось Джоел вирішив попрацювати самостійно. І в нього вийшло. Роль лорда Макбета дісталася дворазовому лауреату премії Оскар Дензелу Вашингтону. Леді Макбет зіграла володарка чотирьох «Оскарів» Френсіс Макдорманд. Для тих, хто все ж таки не знайомий з першоджерелом, коротко повідомляємо сюжет. Три відьми, яких випадково зустрічає одного разу шотландський дворянин Макбет, пророкують йому сходження на трон. Він намагається ігнорувати їхнє пророцтво, проте його дружина робить усе, щоб переконати лорда повірити відьмам. Слухаючи дружину, Макбет починає свій шлях до вершини влади, рясно поливаючи його кров'ю.

«Вестсайдська історія»

Знаменитий мюзикл Леонарда Бернстайна, знятий Стівеном Спілбергом. І це ще один шекспірівський сюжет, перенесений на землю. В основу покладено історію Ромео та Джульєтти. Тільки в мюзиклі їх звуть Тоні та Марія. І живуть вони у Нью-Йорку у 50-х роках минулого століття. І ворогують між собою не їхні сім'ї, а вуличні банди. «Вестсайдська історія» 1961 року завоювала 10 премій «Оскар». Чи вдасться Спілбергу повторити цей успіх, покаже час. А поки що його нова картина вже почала збирати нагороди.

Найкращі серіали 2021 року

«Хитрощі»

Зірка комедійних шоу стрімко втрачає популярність. Телеканал дає їй зрозуміти, що вона ризикує залишитись без роботи. Її виступи у Лас-Вегасі більше не збирають повну залу. У цей кризовий момент у її житті з'являється 25-річна незнайомка, яка пропонує свою допомогу… Головні ролі у серіалі (10 епізодів) виконали Джин Смарт та Ханна Ейнбіндер. Зняв його канал HBO Max.

«Прибиральниця»

В основу сюжету серіалу лягли мемуари Стефані Ленд, які стали бестселером за версією газети The New York Times. Головна героїня стала жертвою зґвалтування та завагітніла. Вона вирішила зберегти дитину. Але вона не має постійної роботи, немає засобів для існування. Щоб прогодувати малюка, вона готова на будь-яку роботу. Головну роль у серіалі (10 епізодів) виконала Маргарет Куеллі. Зняла його стримінгова компанія Netflix.

«Мейр із Істтауна»

Детектив поліції в одному з передмість Філадельфії розслідує вбивство неповнолітньої матері-одиначки. Але у її здібностях сумнівається начальство та деякі колеги. Мейр має ще одну схожу нерозкриту справу. А ще її особисте життя тріщить по швах. Мінісеріал (7 епізодів) знято для телеканалу HBO.

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«Пси резервації»

Цю кримінальну комедію зняв культовий режисер та актор Тайка Вайтиті («Чим ми зайняті в тіні»). Герої серіалу (8 епізодів, телекомпанії FX та Hulu) — четверо підлітків з-поміж американських індіанців, які за будь-яку ціну прагнуть вирватися з рідного містечка в Оклахомі та поїхати до Каліфорнії. Заради цього вони готові до будь-яких злочинів. Вайтиті спеціально взяв на головні ролі дебютантів — це Д'Фарао Ун-А-Тай, Девері Джейкобс, Пауліна Алексіс, Лейн Фектор.

«Шмігадун!»

Щоб пожвавити стосунки, подружжя вирушає в похід, але опиняється в зачарованому містечку, в якому всі живуть немов у голлівудському мюзиклі 1940-х років. Залишити це чудове містечко герої зможуть за однієї умови — якщо зустрінуть справжнє кохання… Мінісеріал (6 епізодів) знято на замовлення AppleTV+. Головні ролі виконали Кіген-Майкл Кі та Сесілі Стронг.

«Спадкоємці» 3-й сезон

Жанр цього популярного серіалу визначити досить складно. Це і драма, і сатирична комедія водночас. Творці серіалу (телеканал HBO) розповідають історію вигаданої сім'ї медіамагнатів. Автори сценарію частково запозичили факти з життя австралійського магната Руперта Мердока та членів його сім'ї. Усього вийшло вже 28 епізодів. Головні ролі грають Брайан Кокс, Кіран Калкін, Джеремі Стронг, Пітер Фрідман, Хіам Аббас. «Спадкоємці» вже встигли отримати безліч премій, включаючи «Еммі» та «Золотий глобус».

«Тед Лассо» 2-й сезон

Головний герой серіалу, знятий на замовлення AppleTV+, є тренером університетської команди з американського футболу. Тед Лассо вдається зробити її чемпіоном. Після такого успіху його запрошують працювати до Великої Британії з професійним клубом. Британці ставляться до нього з деякою зарозумілістю. Теду доводиться нелегко на новому місці… Знято поки що два сезони (22 епізоди), але вже розпочато роботу над третім. Головну роль виконав Джейсон Судейкіс, котрий за цю роботу отримав премію «Еммі».

«Підземна залізниця»

Драматичний серіал за однойменним романом Колсона Уайтхеда розповідає про життя рабів у південних американських штатах до Громадянської війни. Головна героїня — рабиня, що втікла. Її переслідує безжальний мисливець, найнятий рабовласниками… Зняв серіал (11 епізодів) для Amazon Prime Video відомий режисер, лауреат премії «Оскар» Баррі Дженкінс («Місячне світло»). Головну роль виконала молода акторка Тусо Мбеду.

«ВандаВіжен»

Мінісеріал (9 епізодів) знято за мотивами коміксів про Алу Відьму та Віжене на замовлення Marvel Studios. Є частиною Кінематографічного всесвіту Marvel. Головні ролі виконали Елізабет Олсен та Пол Беттані. Хронологічно події у «ВандаВіжен» відбуваються одразу після того, що було показано у фільмі «Месники: Завершення».

«Білий Лотос»

Мінісеріал (6 епізодів) знято телеканалом HBO у жанрі соціальної сатири. Дія відбувається на одному з гавайських курортів, де з багатими туристами та персоналом готелю, в якому вони живуть, починають відбуватися дивні речі.

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