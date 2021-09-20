Тріумф серіалу «Корона», Олівії Колман і Кейт Вінслет: названі переможці премії «Еммі»

У неділю, 19 вересня, в Лос-Анджелесі відбулася 73-тя церемонія вручення премії «Еммі» — найпрестижнішої телевізійної нагороди у світі. Рік тому нагородження проходило у відеоформаті через пандемію коронавірусу. Цього разу майже всі претенденти були присутні особисто та з'явилися на червоній доріжці, порадувавши своїх численних шанувальників.

Нагадаємо, з урахуванням всіх категорій, включно з технічними, фаворитами були серіали «Корона» (4-й сезон) та «Мандалорець» (2-й сезон). Вони зібрали по 24 номінації. У серіалу «ВандаВіжен» було 23 номінації.

У неофіційному змаганні телеканалів і стрімінгових компаній лідирували HBO і HBO Max. Їх телепроєкти зібрали загалом 130 номінацій. Netflix посідав друге місце — 129 номінацій. Disney+ розташувався на третьому місці — 71 номінація.

Серед претендентів на «Еммі» виявилося цього року скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі Опрі Вінфрі. Однак ця програма, яку все ще періодично згадують багато світових ЗМІ, поступилася в підсумку чудовому кулінарному телешоу відомого американського актора Стенлі Туччі, присвяченому Італії, її традиціям і культурі. «Стенлі Туччі: У пошуках Італії» був знятий і показаний телеканалом CNN.

У номінаціях щодо драматичного жанру безумовним переможцем став 4-й сезон «Корони». Він отримав «Еммі» як найкращий драматичний серіал. Виконавиця ролі королеви Єлизавети II Олівія Колман названа найкращою актрисою у драматичному серіалі. Джош О'Коннор, який зіграв принца Чарльза, визнаний кращим актором драматичного серіалу. Кращими виконавцями ролей другого плану в драматичному серіалі стали Тобайас Мензіс (принц Філіп) і Джилліан Андерсон (Маргарет Тетчер). Навіть «Еммі» в категорії «Краща запрошена актриса» дісталася представниці «Корони» — премію отримала Клер Фой, яка зіграла Єлизавету II в молодості.

Олівія Колман названа найкращою актрисою драматичного серіалу (фото CBS)

Джош О'Коннор, який зіграв принца Чарльза, визнаний кращим актором в драматичному серіалі (фото CBS)

Кращою виконавицею ролі другого плану у драматичному серіалі стала Джилліан Андерсон

Фактично тільки в одній номінації успіх був на боці іншого серіалу: найкращим запрошеним актором у драматичному серіалі оголошений Кортні Б. Венс з «Країни Лавкрафта».

Кращим комедійним серіалом визнано «Тед Лассо». Це історія тренера з американського футболу, якого запрошують з університетської команди до професійного клубу вищої ліги. Джейсон Судейкіс, який зіграв Лассо, отримав «Еммі» як найкращий актор в комедійному серіалі. Його партнери Ханна Вддінгем і Бретт Гольдштейн оголошені кращими виконавцями ролей другого плану в комедійному серіалі.

Джейсон Судейкіс отримав «Еммі» як найкращий актор комедійного серіалу (фото CBS)

А ось найкращою акторкою комедійного серіалу стала Джин Смарт, виконавиця головної ролі в «Хитрощах». Вона зіграла старіючу зірку стендапа, чиє шоу в Лас-Вегасі опинилося під загрозою закриття.

Джин Смарт - найкраща актриса в комедійному серіалі (фото CBS)

Найкращими запрошеними зірками в комедійному серіалі названі Дейв Шепел і Мая Рудольф з «Суботнього вечора у прямому ефірі».

У номінації «Кращий мінісеріал» переміг популярний минулої осені «Ферзевий гамбіт» (відомий також як «Хід королеви»). Кращим телефільмом оголошений «Доллі Партон: Різдво на площі».

А ось зірці «Ферзевого гамбіту» Ані Тейлор-Джой не пощастило. «Еммі» у неї буквально з-під носа забрала Кейт Вінслет, яка зіграла головну роль у весняному телехіті «Мейр з Істтауна». Її партнери Джуліанна Ніколсон і Еван Пітерс визнані кращими виконавцями ролей другого плану в мінісеріалі.

Зірка «Ферзевого гамбіту» Аня Тейлор-Джой залишилася без премії (фото CBS)

Юен Макгрегор став кращим актором в мінісеріалі. Він виконав головну роль в стильному проєкті Netflix «Холстон».

Юен Макгрегор став кращим актором в мінісеріалі (фото CBS)

Кейт Вінслет вибрала для церемонії «Еммі» чорне плаття від Armani. Аня Тейлор-Джой була в ефектній жовтій сукні від Dior.

На фото в заголовку: Кейт Вінслет отримала «Еммі» за головну роль у мінісеріалі «Мейр з Істтауна» (фото CBS)

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