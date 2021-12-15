Бен Аффлек заявив, що відчував себе у пастці у шлюбі з Дженніфер Гарнер, і досі був би алкоголіком, якби не розлучився

Голлівудський актор Бен Аффлек заявив в інтерв'ю Говарду Стерну в ефірі його радіопрограми The Howard Stern Show, що почував себе як у пастці під час шлюбу з актрисою Дженніфер Гарнер. Частково через це він почав пити.

«Мене обсідали думки на кшталт: „Я не можу піти через своїх дітей, але я не щасливий, що ж мені робити?“. Я випив пляшку віскі та заснув на канапі, але це виявилося неправильним рішенням», — сказав актор. Він стверджує, що досі був би алкоголіком, якби не розлучився.

49-річний Аффлек пройшов курс лікування від алкоголізму у спеціалізованій клініці у 2018 році. Зі своєю дружиною він розлучився у червні 2015 року — наступного дня після десятирічної річниці їхнього весілля. Офіційно вони оформили розлучення у листопаді 2018 року.

За словами Аффлека, вони з дружиною намагалися врятувати свій шлюб заради дітей, але відчували, що подають їм не найкращий приклад.

У Гарнер і Аффлека є троє дітей — дочки Вайолет і Серафіна (16 і 12 років), а також син дев'ятирічний Семюел.

Бен також зізнався, що відчував деякі коливання, перш ніж відновити свій роман з актрисою та співачкою Дженніфер Лопес — через свою «відповідальність перед дітьми», яким він не хотів завдавати болю. Аффлек та Лопес зустрічалися з 2002 по 2004 рік і навіть були заручені, але потім розлучилися. Весною 2021 року пара знову почала стосунки.

У соцмережах інтерв'ю Аффлека викликало обурення. Вважали, що він виявив жорстокість, образив і принизив колишню дружину, яка насправді стільки зробила для того, щоб допомогти йому позбутися алкогольної залежності. Оглядач видання New York Post Морін Каллахан назвала виступ Бена «найжорстокішим інтерв'ю» про колишню дружину з 2011 року, коли Бред Пітт заявив журналісту журналу Parade, що був нещасливий у шлюбі з Дженніфер Еністон, яку він покинув заради Анджеліни Джолі.

«Мені стало дуже ясно, що я не живу цікавим життям. І, гадаю, це було пов'язано з моїм шлюбом. Я намагався вдати, що мій шлюб був чимось, чим насправді він не був», — сказав Пітт.

Раніше «ФАКТИ» писали — Дженніфер Лопес зворушила фанатів, поділившись незвичайним фото з Беном Аффлеком.

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