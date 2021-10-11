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Дженніфер Лопес зворушила фанатів, поділившись незвичайним фото з Беном Аффлеком

8:30 11 жовтня 2021
Дженіфер Лопес

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек, які відновили стосунки через 17 років після розриву своїх заручин, разом прибули на прем'єрі фільму Рідлі Скотта «Остання дуель», яка відбулася у Нью-Йорку. Аффлек грає в картині одну з ролей.

49-річний Бен і 52-річна Дженніфер (що з'явилася на заході у трикотажному вбранні золотисто-коричневого кольору від Hervé Leger — довгій спідниці з розрізом і короткому топі, що оголює живіт) не стримували своїх почуттів перед камерами та не соромилися цілуватися, демонструючи свою закоханість. Ці знімки поширилися на сторінках фан-клубів Аффлека і Лопес.

Однак фанати зірок найнезвичайнішими та найзворушливішими визнали фотографії, якими Джей Ло поділилася у себе в Instagram. На знімку вона стоїть, сховавшись за колоною, і дивиться на свого коханого, який розмовляє з репортерами на червоній килимовій доріжці.

Шанувальники прийшли в захват. «Такий інтимний момент», «Як вона дивиться на свого чоловіка!», «Приголомшлива пара», «Це чудово - як ви з Беном підтримуєте один одного», - писали в коментарях.

Вперше Дженніфер і Бен офіційно вийшли у світ як пара в вересні, прибувши на прем'єру фільму «Остання дуель» на Венеціанському кінофестивалі.


Раніше «ФАКТИ» писали — Під дівчинку: 52-річна Дженніфер Лопес збентежила користувачів мережі фото в напівпрозорому топі без ліфчика.

фото Instagram

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