Дженніфер Лопес зворушила фанатів, поділившись незвичайним фото з Беном Аффлеком

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек, які відновили стосунки через 17 років після розриву своїх заручин, разом прибули на прем'єрі фільму Рідлі Скотта «Остання дуель», яка відбулася у Нью-Йорку. Аффлек грає в картині одну з ролей.

49-річний Бен і 52-річна Дженніфер (що з'явилася на заході у трикотажному вбранні золотисто-коричневого кольору від Hervé Leger — довгій спідниці з розрізом і короткому топі, що оголює живіт) не стримували своїх почуттів перед камерами та не соромилися цілуватися, демонструючи свою закоханість. Ці знімки поширилися на сторінках фан-клубів Аффлека і Лопес.

Ben Affleck with Jennifer López at the Premiere of The Last Duel in New York City (9 / October / 2021) pic.twitter.com/zp4mhHz8aA - ʙᴇꜱᴛ ᴏꜰ ʙᴇɴ ᴀꜰꜰʟᴇᴄᴋ (@BestAffleck) October 10, 2021

Однак фанати зірок найнезвичайнішими та найзворушливішими визнали фотографії, якими Джей Ло поділилася у себе в Instagram. На знімку вона стоїть, сховавшись за колоною, і дивиться на свого коханого, який розмовляє з репортерами на червоній килимовій доріжці.

Шанувальники прийшли в захват. «Такий інтимний момент», «Як вона дивиться на свого чоловіка!», «Приголомшлива пара», «Це чудово - як ви з Беном підтримуєте один одного», - писали в коментарях.

Вперше Дженніфер і Бен офіційно вийшли у світ як пара в вересні, прибувши на прем'єру фільму «Остання дуель» на Венеціанському кінофестивалі.

Раніше «ФАКТИ» писали — Під дівчинку: 52-річна Дженніфер Лопес збентежила користувачів мережі фото в напівпрозорому топі без ліфчика.

фото Instagram

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