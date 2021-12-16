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Притула відверто розповів про ревнощі дружини до Нікітюк та Єфросініної

9:53 16 грудня 2021
Сергій Притула

Телеведучий Сергій Притула, якого у день народження тепло привітали його колеги Леся Нікітюк та Маша Єфросиніна, розповів, чи ревнує його дружина до гарних жінок, з якими він працює на телебаченні.

«Коректніше сказати, що дружина ревнувала не до жінок, з якими я працював, а до роботи в цілому», — зізнався Сергій Притула в інтерв'ю «РБК-Україна».

За його словами, Леся Нікітюк та Маша Єфросиніна — часті гості у їхньому домі, а у його дружини з телеведучими дружні стосунки.

«Якщо порівняти мої графіки роботи кілька років тому і зараз, то останні два роки вони більш „сімейно орієнтовані“. А раніше я міг працювати кілька місяців без вихідних, коли гастролі чергувалися з телезйомками, а паузи між ними заповнювалися якимись корпоративними заходами», — додав телеведучий.

Нагадаємо, що у травні цього року Сергій Притула став батьком утретє — у них з Катериною Сопельник народилася дівчинка Стефанія. При цьому телеведучий зауважив, що, можливо, вони на цьому не зупиняться.

Фото зі сторінки Лесі Нікітюк у соціальних мережах

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