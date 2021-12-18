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Шоу-бізнес

Розцвіла та помолодшала: 71-річну пенсіонерку Надію Бабкіну запідозрили у новому романі

10:43 18 грудня 2021
Бабкіна

Російська співачка Надія Бабкіна, схоже, знайшла заміну Євгену Гору, з яким її пов'язували довгі стосунки. Останнім часом артистка розквітла та помітно помолодшала. На цьому наголосили її шанувальники та колеги, пише сайт «Дні.ру».

Попри пенсійний вік, народна артистка випромінює неймовірний оптимізм та енергетику.

Співведучий артистки з шоу «Модний вирок» Олександр Васильєв розповів, що Бабкіна якийсь час не з'являлася у студії «з особистих причин». Коли співачка повернулася, всі помітили, як вона розцвіла, пострункішала.

Історик моди впевнений, що зараз Бабкіна щаслива.

Нагадаємо, Бабкіна та Гор познайомилися на музичному конкурсі естрадних виконавців у Саратові. Попри велику різницю у віці, між ними виникла «хімія». Вони прожили разом майже 18 років, не звертаючи уваги на пересуди недоброзичливців.
На початку цього року з'явилися чутки про розлад Бабкіної з Гором. Артистка спростувала їх в одному з інтерв'ю. Вона зазначила, що вони з Євгеном не ведуть спільного побуту, але залишаються парою.

Фото Instagram/ngbabkina

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