Володимир Конкін, що втратив доньку, перебуває при смерті: стало відомо про тяжкий стан артиста

70-річний актор Володимир Конкін, який втратив свою улюблену доньку Софію, перебуває у тяжкому стані. У артиста загострились хронічні захворювання. Він часто говорить про смерть.

За словами адвокатки зірки Юлії Нітченко, Конкін раніше переніс операцію на серці. І стресова ситуація після смерті доньки негативно позначилися на ньому. Він дуже невдоволений негативом, який з'явився у ЗМІ після смерті Софії. Артист каже, що його серце може не витримати, пише news.ru.

Нагадаємо, у вересні 2020 року донька Конкіна, 32-річна Софія, загинула у басейні фітнес-клубу. Експертиза показала, що вона була п'яною. На думку артиста, Софія загинула через недбалість керівництва клубу, а отже, винні обов'язково мають бути покарані.

Сім'я артиста вимагала від керівництва фітнес-клубу, де потонула Софія, солідну компенсацію у розмірі 11 мільйонів рублів. Гроші Конкін планував відсудити та віддати на утримання своєї 12-річної онуки.

Суди продовжуються. Співвласнику та керівнику фітнес-клубу Анні Андріановій тепер загрожує до шести років в'язниці.

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