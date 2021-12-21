Пенелопа Крус розповіла, що не дозволяє їхнім з Хав'єром Бардемом дітям користуватися телефонами та соцмережами

Іспанська актриса Пенелопа Крус в інтерв'ю під час ток-шоу CBS Sunday Morning розповіла про свою відразу до соцмереж. Сама вона мало користується соціальними мережами. І не хоче, щоб її діти взагалі ними користувалися — принаймні у їхньому нинішньому віці.

У 47-річної Пенелопи та її чоловіка, іспанського актора Хав'єра Бардоса, є десятирічний син Лео та восьмирічна донька Луна. Обом не дозволяється заводити акаунти у соцмережах.

«У мене дивні стосунки з соціальними мережами… Є в них щось, що не має сенсу, і це особливо впливає на молоде покоління. Мені дуже шкода сучасних підлітків. Це все одно, якби світ ставив над ними якийсь експеримент — „о, а подивимося, що станеться, якщо познайомити 12-річну дитину з такою кількістю технологій“», — сказала акторка. Вона вважає, що для мозку 12-річної дитини, який розвивається, у соцмережах немає жодного захисту. І все це дуже впливає на нього — «те, як вони сприймають себе, і все, що пов'язане з булінгом».

У сучасних дітей дитинство зовсім не таке, яке було у покоління Пенелопи.

«Я дуже жорстко ставлюся до технологій — особливо в тому, що стосується моїх дітей. Так, іноді ми дивимося фільми або мультфільми. Як я можу заборонити це? Для мене це було неймовірними моментами щастя, з того часу, як я була маленькою дівчинкою. Але жодних телефонів доти, поки вони не стануть набагато старшими, та жодних соцмереж щонайменше до 16 років. Я вважаю це захистом психічного здоров'я, але, здається, я належу до меншості в цьому питанні. Не знаю», — зізналася актриса.

Раніше «ФАКТИ» писали — У родині Хав'єра Бардема та Пенелопи Крус сталося лихо.

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