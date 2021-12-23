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«Мама мене вб'є»: син Арнольда Шварценеггера пофарбувався в блондина

11:05 23 грудня 2021
Арнольд Шварценеггер з колишньою дружиною та дітьми

Старший син кінозірки Арнольда Шварценеггера кардинально змінив імідж. 28-річний актор і фотомодель Патрік Шварценеггер, відомий за фільмами «Північне сонце», «Скаути проти зомбі», «Застряг у коханні», пофарбувався у блондина. Патрік показав у Instagram своє відео з новим кольором волосся. І прокоментував: «Мама мене вб'є». «Не раніше, ніж до тебе дістану я», — жартівливо відповіла на це старша сестра Патріка Кетрін (яка зараз вагітна другою дитиною від актора Кріса Пратта, зірки фільмів «Світ Юрського періоду» та «Вартові Галактики»).

Мати Патріка Марія Шрайвер, втім, відреагувала прихильно, зазначивши, що її син має чудовий вигляд «з будь-яким кольором волосся».

Як поставився до змін у зовнішності сина зірковий тато, наразі невідомо.

Шварценеггер має чотирьох дітей від журналістки Марії Шрайвер, племінниці 35-го президента США Джона Кеннеді — Кетрін, Крістіну, Патріка та Крістофера. У актора також є визнаний ним позашлюбний син Джозеф Баена від колишньої хатньої робітниці. Крістофер народився 27 вересня 1997 року, а Джозеф — 2 жовтня того ж року. Після того, як у 2011 році стало відомо про існування Джозефа, Шрайвер та Шварценеггер розлучилися.

Раніше «ФАКТИ» писали — Розлучившись із бойфрендом, співачка Каміла Кабельйо пофарбувала волосся у зелений колір.

Фото Instagram

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