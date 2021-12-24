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Застрелився актор-порнозірка, який знявся більш ніж у 700 фільмах для дорослих

14:05 24 грудня 2021
Джої Рей

Американський актор Джої Рей, який знявся більш ніж у 700 фільмів для дорослих, наклав на себе руки. Як повідомляє видання Daily Star, причиною смерті порнозірки стала «вогнепальна рана, яку він завдав собі сам». Джої був 51 рік.

Близький друг і колега Рея, Сет Гембл відреагував на смерть Джої, заявивши, що той «пішов поганою стежкою» (не уточнивши, що має на увазі) — попри те, що має «золоте серце».

Рей розпочав кар'єру порноактора у 2000 році. І швидко зробив успішну кар'єру у цій індустрії. Окрім знімань у фільмах, він був також режисером студії порнофільмів Bang Bros.

Джої також отримав у 2002 році премію AVN Awards, засновану журналом Adult Video News. Її вручають за досягнення у створенні порнофільмів та називають «Порно-Оскаром».

Раніше «ФАКТИ» писали — Пустила собі кулю в голову: знайдено мертвою відому порнозірку.

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