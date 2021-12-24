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Скандал із серіалом «Емілі в Парижі»: Мінкульт направив скаргу до Netflix

16:04 24 грудня 2021
Емілі в Парижі&nbsp;— кадр із фільму

Продовження популярного серіалу «Емілі в Парижі» викликало хвилю обурення в Україні. У четвертій серії з'явилася Петра з Києва. Вульгарна дівчина поводиться хамовито, вчить головну героїню красти. Її образ наділений принизливими стереотипами. Українці обурюються, що творці фільму так принизливо показали нашу країну.

Відреагував у соцмережах і міністр культури Олександр Ткаченко. Він зазначив, що бачив перший сезон непоганого розважального серіалу, але до продовження має зауваження. Він вважає образ українки «неприйнятним та образливим».

«Netflix добре знайомий з Україною, достатньо сказати, що більшість вулиць Парижа у фільмі „Останній найманець“ знімалися у Києві. До того ж з популяризацією нашої культури європейці та американці мали чути про наших художників і не лише. Хоча б про диригентку Оксану Лінів, тенісистку Еліну Світоліну, співачку Джамалу, дизайнера Віту Кін», — написав Ткаченко в Телеграм.

Він також зазначив, що Україну й раніше показували в зарубіжних фільмах стереотипно. І хоча хлопців дедалі менше зображують гангстерами, боротьбу зі спотвореним уявленням про країну потрібно продовжувати. Тому Ткаченко направив «текст нашої позиції» до компанії Netflix.

«У 90-х та 2000-х українських хлопців зображували переважно як гангстерів, згодом це змінилося. Однак, не в цьому випадку. В „Емілі в Парижі“ маємо карикатурний образ українки, який є неприйнятним. А з іншого боку — ще й образливий. Такими бачитимуть українців за кордоном? Які крадуть, хочуть отримувати все безплатно, боятися депортації? Так не має бути», — вважає міністр.

Письменниця Ірена Карпа зазначила, що «Емілі в Парижі» загалом є стереотипним серіалом. Наприклад, французи також здивовані, як вони зображені.

А травесті діва Монро назвала такий підхід дикістю у вік толерантності.

Фото Netflix

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