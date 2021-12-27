Сердючку — у президенти: Алеся Бацман розповіла, як Данилко вмовляли піти на вибори на зло Зеленському

Артист Андрій Данилко, який 30 років тому створив образ провідниці Вєрки Сердючки, відмовився балотуватися на президентських виборах, вирішивши «зберегти себе», хоча різні політичні сили його вмовляли.

Про це в ефірі «Україна 24» розповіла головна редакторка інтернет-видання «Гордон» Алеся Бацман.

«Андрій Данилко у 2019 році міг бути одним із тих, хто повністю перевернув тоді політичний ландшафт, якби пішов у президенти. А його вмовляли це зробити. Дуже багато людей умовляли. Приходили з різних сил, від різних партій, обіцяли дуже великі гроші. Він сказав — я хочу зберегти себе. Ось це те, що не вдалося Володимиру Зеленському», — розповіла Бацман.

Вона також назвала кількох артистів, які могли б брати участь у президентських перегонах. Зокрема, двічі колишній народний депутат, лідер «Океану Ельзи» Святослав Вакарчук: «Був такий цікавий історичний період, коли всі пророкували Святославу Вакарчуку долю президента… Дуже великі політики, лідери президентських перегонів тоді переживали… Але йому не вистачило рішучості, сміливості, він не пішов. А Володимир Зеленський тоді пішов. І виграв».

Алеся Бацман також згадала і про співака Іво Бобула, який в інтерв'ю заявляв, що піде у президенти: «Тоді у президенти планували піти й інші артисти. І ми не знаємо, як склалася б взагалі вся ця історія, якби вони тоді пішли. Хтось із них, справді, мав шанси… Іво Бобул, який тоді мені в інтерв'ю заявив раптом, що він іде у президенти. І навіть знав, де гроші брати на свою передвиборчу кампанію — у президента Трампа».

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Фото з Вікіпедії

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