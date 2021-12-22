Вєрка Сердючка стане головною окрасою свят: що покажуть на Новий рік по телевізору

Готуватися до новорічної ночі та зимових свят українські телеканали розпочали ще восени. Саме тоді стартували зйомки святкових проєктів та серіалів. Щоправда, кількість грандіозних шоу, знятих спеціально до Нового року, стала значно меншою. Багато каналів вважають за краще у святкову ніч показувати випуски популярних проєктів, улюблені закордонні фільми та деякі зі старих радянських картин. Зрозуміло, що й цей Новий рік в Україні зустрінуть без рязанівської «Іронії долі».

«Маски покажуть свої обличчя одразу після виступів»

В останні години року в ефірі каналу «Україна» вийде шоу «Новорічна Маска». Його зйомки пройшли ще восени. Спеціально для проєкту відома українська художниця Леся Патока створила вісім унікальних фантастичних персонажів. Крім них, на сцену вийдуть найяскравіші герої другого сезону проєкту. Чекати на розкриття інтриги довго не доведеться — маски покажуть свої обличчя одразу після виступів.

З'являться з новими хітами й зіркові детективи проєкту — Настя Каменських, Олег Винник, Оля Полякова, Андрій Данилко та Дзідзьо.

— Приготуйтеся дивуватися — буде справді несподівано, — сказав Винник. — У кріслах детективів ми вже посиділи чимало, настав час і самим вийти на сцену. І коли ж це зробити, як не в новорічну ніч, коли трапляються справжні дива!

Допомагатимуть відгадати знаменитостей, які ховаються під масками, будуть зіркові гості шоу, серед яких Наталія Могилевська, Злата Огнєвіч, Анастасія Приходько, Павло Зібров, Іво Бобул та Ольга Харлан. Ведучі новорічного проєкту — Лілія Ребрик, Ганна Панова, Олег Панюта, Олена Вінницька, Григорій Герман та, звичайно, Володимир Остапчук.

— У дитинстві на новорічному святі я завжди був мушкетером чи зайчиком, — згадує Володимир. — А одного разу — Бабою Ягою. У кого перевтілюся цього разу — поки що таємниця, але обіцяю, що це буде незабутнім!

Для «Новорічної Маски» режисери-постановники проєкту Костянтин Томільченко, Олександр Братковський, Ярослав Губський та Сергій Гуман приготували 30 яскравих номерів. У шоу прозвучать найкращі новорічні пісні всіх часів та улюблені хіти українців.

Зірковий детектив проєкту «Маска» Андрій Данилко з'явиться на шоу із новим хітом. Фото каналу «Україна»

Новорічна ніч на каналі продовжиться випуском «Музичної платформи», яка знімалася у столиці на початку грудня. Це щорічне нагородження найкращих хітів країни, яке відбувалося на сцені Палацу «Україна». Серед її гостей Вєрка Сердючка, Настя Каменських, Олег Винник, Дмитро Монатік, Ірина Білик та Аліна Гросу. Ведучою церемонії стала співачка Даша Астаф'єва.

Новорічне святкування на каналі «1+1» вже традиційно розпочнеться із Софіївської площі столиці України, звідки буде проведено новорічний випуск новин.

Перед Новим роком вийде святковий концерт «Вечірнього Кварталу», зйомки якого пройшли за кілька тижнів до цього. Відомо, що серед гостей у залі був присутній і президент України Володимир Зеленський із дружиною. Зі сцени звучала політична сатира та жарти на побутові теми. Не обійшлося і без зіркових гостей, серед яких Тіна Кароль, Оля Полякова, «Антитіла», Іван Дорн та Станіслав Боклан.

— У Новий рік треба веселитися, адже як зустрінеш його, так і проведеш, — сказав актор та художній керівник «Вечірнього Кварталу» Євген Кошовий. — Цей рік був не самим простим, сподіваюся, ми зможемо дати глядачам заряд святкового настрою.

"Вечірній Квартал", як завжди, порадує глядачів знайомими героями. Фото «1+1»

Ведучим популярної телегри «Хто хоче стати мільйонером?» буде актор Станіслав Боклан

Канал ICTV напередодні Нового року завершив роботу над зйомками новорічного фільму за мотивами серіалу «Дільничний із ДВРЗ». У ньому поліцейські Бондар та Дзюба відловлюватимуть бандитів, які промишляють у свята.

— У цей період року нам хочеться дивитись казкові історії, — сказала креативний продюсер Ярослава Євтушенко. — На українському телебаченні зараз брак новорічних історій, тому ми вирішили зняти нову пригоду з улюбленими героями.

У звичних ролях з'являться актори серіалу «Дільничний з ДВРЗ» — В'ячеслав Довженко, Віталій Іванченко, Роман Мацюта, Поліна Василина, Ігор Портянко, Володимир Гладкий. У фільмі з'являться Тарас Цимбалюк, Зоряна Марченко, Олеся Гайова та Володимир Задніпровський.

Головною прем'єрою року, що минає, для каналу стане запуск популярної телегри «Хто хоче стати мільйонером?» з ведучим актором Станіславом Бокланом.

— Ми в рекордний термін увійшли до підготовчого процесу зйомок шоу та продумали декорації, — розповіла головний режисер проєкту Світлана Шкробот. — Британські форматники дивувалися, як швидко ми все робимо, не вірили, що за два місяці зможемо пройти весь підготовчий цикл. Ще ніхто на світі не запускався так швидко.

У новорічну ніч в ефірі телеканалу вийде святковий п'ятигодинний концерт «Дизель Шоу». На сцені з'явиться професор у виконанні Дмитра Танковича, хабалка Галя влаштує черговий скандал і гармидер — цього разу в салоні літака. Особливою фішкою стануть музичні номери акторів у карнавальних костюмах. А головним сюрпризом — відкриття новорічного концерту.

— Ми готуємо, без перебільшення, шалене відкриття, де Вікторія Булітко зробить складний трюк, — сказав шеф-редактор «Дизель Студіо» Олексій Бланар. — Номер буде збудовано у форматі мюзиклу, тому просимо всіх вчасно увімкнути телевізор.

Святковий концерт "Дизель Шоу" розтягнеться аж на п'ять годин. Фото ICTV

У новорічному «Дизель Шоу» з'являться Лайма Вайкуле, Олександр Пономарьов, Ірина Федишин, гурт «ТІК», Аліна Гросу, Артем Пивоваров та головна прикраса новорічних свят — Вєрка Сердючка.

До Нового року канал СТБ покаже веселі пригоди героїв старих фільмів: «Операція И» та «Діамантова рука». А саму святкову ніч можна буде провести з учасниками талант-шоу «Україна має талант». Канал покаже всі кастинги десятого сезону, суддями якого стали Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот. У перший день нового року СТБ покаже режисерську версію популярного серіалу «Спіймати Кайдаша».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, скільки коштують виступи на новорічних корпоративах Полякової, Монатіка та Каменських та інших зірок шоубізнесу.

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