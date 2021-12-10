Сміливі декольте, прозорі вбрання та боа: найяскравіші вбрання зірок на червоному хіднику музичної премії

Премія «Музична платформа» підбила підсумки та вручила нагороди українським артистам за їхні хіти, які вподобала публіка. Церемонія відбулася у столичному Палаці «Україна». Знаменитості явно скучили за світськими заходами, які тривалий час не проводилися через карантинні обмеження. Зірки шоу-бізнесу дефілювали червоним хідником, демонструючи яскраві образи. Жінки ніби змагалися, у кого вбрання прозоріше, відвертіше і яскравіше.

Даша Астаф'єва стала ведучою церемонії нагородження.

Злата Огнєвіч обрала для церемонії трендову синю міні-сукню з відкритими плечима.

Ірина Федишин блищала у чорній сукні з високим вирізом, а декольте вона підкреслила блискучим камінням, доповнила образ білим боа.

Камалія дефілювала у чорній напівпрозорій сукні з бахромою.

Пудрове вбрання для Олі Цибульської створювала дружина коміка Євгена Кошового Ксенія. Співачка зробила акцент на декольте, талію підкреслила корсетом, а прозорі гіпюрові штани декорувала рюшами. Щоправда, шанувальники артистки в Інстаграм здебільшого вбрання не схвалили. «Зніміть це негайно», — пишуть вони під фото.

Аліна Гросу продемонструвала досить скромний чорно-білий костюм, який готувала для свого сольного концерту.

Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка схудла завдяки танцям майже на 30 кг, продемонструвала струнку фігуру. Чорне вбрання допомогло співачці приховати недоліки.

Співачка Jerri Heyl потрапила на червоний хідник буквально із літака. Вона тільки-но повернулася зі США, де записала нову пісню.

Найкращими піснями 2021 року на думку глядачів каналу «Україна» стали: VERKA SERDUCHKA — «Make It Rain Champagne», Оля Полякова — «Доросла дівчинка», MONATIK — «Запалювати/JoMo», LOBODA — moLOko, «Наталія Могилевська» дна", SLAVA KAMINSKA — «SVAVA BOGU», Сергій Бабкін — «Вона знає», Оля Цибульська — «Я не плачу», Gena VITER — «Більше 30», Павло Зібров, Glova & ManIn — «Є BASS», Олег Кензов і Жека Баяніст — «Просто загубися», Jerry Heil — «Тук-тук-тук», WELLBOY — «Гусі», Ганна Трінчер — «По губах», DZIDZIO, Олександр Пономарьов, Alekseev та Артем Пивоваров — «Чому», М'ЯТА ft. ХАС — «Тумані», а також гурти «KAZKA» — «М'ята», «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ» — «ЛітоКамон», «Антитіла» — «Маскарад».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що співачка та блогер Ганна Трінчер шокувала відвертим образом. А Світлана Лобода обрала досить скромне вбрання, доповнивши образ масивною перлиною прикрасою.

331

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter