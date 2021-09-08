Канал ICTV завершив роботу над другим сезоном іронічного детективу «Дільничний з ДВРЗ». До своїх ролей повернулися популярні українські актори В'ячеслав Довженко і Віталій Іванченко. За задумом сценаристів їх героїв чекають великі зміни в кар'єрі та особистому житті. Перший сезон серіалу завершився, залишивши шанувальникам гадати, з ким же все-таки продовжить стосунки герой В'ячеслава Довженко — поліцейський Сергій Бондар. Роль однієї з його коханих — психолога Софії — зіграла популярна українська актриса Тетяна Малкова. До речі, роботу в серіалі «Дільничний з ДВРЗ» Тетяна поєднувала зі зйомками ще одного серіалу — адаптації відомого формату «Моя улюблена Страшко». Малкова зіграла в ньому роль підступної і спокусливої секретарки. Одна з найкрасивіших українських актрис зізнається, що любить змінювати амплуа і не боїться виглядати смішною, непривабливою.

«Сім'я — єдине місце, де дозволяю собі бути собою»

— Схоже, глядачів «Дільничного з ДВРЗ» чекає дуже драматична любовна історія?

— Це швидше буде життєва історія, коли жінці доводиться жертвувати почуттями, щоб врятувати свого чоловіка. Можу лише поки розповісти, що дільничному Бондарю не вдасться розпрощатися з ДВРЗ. Так просто його район не відпустить (сміється). І стосунки з моєю героїнею, Софією, у нього будуть розвиватися далі. Але станеться ситуація, яка завадить нашим взаєминам і додасть в них трохи струсу.

— Значить, щасливого фіналу чекати не варто?

— Напевно, історія відносин Софії і Сергія — це вкраплення драми в іронічну історію. Адже серіал сам по собі легкий, смішний. Весь перший сезон Бондаря переповнювали почуття до моєї героїні, але в другому сезоні все зміниться.

— Кажуть, В'ячеслав Довженко досить вимогливий партнер.

— У будь-якому випадку, ми з ним швидко порозумілися, хоч і не були знайомі раніше, до зйомок «Дільничного з ДВРЗ» не перетиналися. А ось мій чоловік режисер Дмитро Малков був знайомий з В'ячеславом раніше, вони вже разом працювали. Але розумієте, в чому справа. Актори — це люди з пластичною психікою. Чому? А ви спробуйте кожен раз підлаштовуватися під новий сценарій. Тому я досить швидко звикаю до заданих умов. У тому числі і до нових людей. Слава — дуже приємна і позитивна людина. З ним ми завжди сміємося на майданчику, він володіє даром привносити легкість у робочий процес. Це як одна з граней його майстерності — не тільки добре грати ролі, але і в житті бути артистом.

— Головне, щоб постійна гра не перейшла в справжнє життя…

— Сподіваюся, це не про мене. Принаймні, для мене сім'я — єдине місце, де дозволяю собі бути собою. І при цьому у стосунках важливий розвиток. Тому ми з Дімою постійно працюємо над тим, щоб не стояти на місці, розширювати свої межі, можливості. Це стосується творчості, побуту, відпочинку, будь-яких інтересів.

«За допомогою гриму я перетворилася на непривабливу дівчину»

— У цьому секрет вашого сімейного щастя?

— Так, ми вже більш як п'ять років разом. Але це велика праця, в тому числі над собою. Ми з чоловіком весь час намагаємося вчитися чомусь новому — зайнялися верховою їздою, плаванням, стрільбою. Причому робимо все разом, не змагаючись один з одним. Знаєте, це допомагає пізнавати, розуміти і поважати людину, яка з тобою поруч. Повірте, спільне дозвілля дуже зближує — це можуть взяти на замітку всі пари.

Тетяна більше п'яти років одружена з режисером Дмитром Малковим

— Невже ніколи не сваритеся?

— Звичайно, у нас все, як у людей. Наша сім'я — не ідеальна картинка. Часом стає важко, сумно і поплакатися хочеться. Ну, а як по-іншому може бути у дівчаток (сміється). Але, за великим рахунком, дуже хочеться, щоб Діма мною пишався і знав, що я у нього найкраща! Тому мені треба постійно відповідати заданій планці та підіймати її. Втім, йому теж.

— Вас називають однією з найкрасивіших українських актрис.

— Багато хто говорить, мовляв, ти така гарна, тобі так пощастило. Але при цьому ніхто не бачить іншу сторону медалі. Адже я докладаю величезні зусилля, щоб підтримувати свій стан: спорт, правильне харчування, догляд за собою, постійні походи до косметолога. До того ж мало хто знає, що краса, якою всі захоплюються, зіграла зі мною злий жарт. Ще на початку акторської кар'єри на мене чомусь повісили ярлик, що можу грати тільки фатальних жінок, чарівних красунь, відвертих стерв. Ніякі інші ролі в моєму виконанні взагалі не розглядалися. Пам'ятаю, як мені в якийсь момент стало навіть прикро. Як це я не можу бути іншою? Чому?

— І що ви зробили?

— Все почалося з домашніх кривлянь біля дзеркала. Якраз в цей момент мій чоловік повинен був знімати проєкт з дуже непривабливою жінкою в головній ролі. Я сказала йому, що хочу спробувати себе на цю роль. Він на мене лише подивився з подивом: «Ти некрасива жінка?!» І пішов на проби дивитися інших актрис. А я залишилася вдома і почала експериментувати з різними варіантами гриму, щоб зробити з себе відверто непривабливу дівчину. За допомогою підкладок намагалася змінити вуха, губи, за щоки заштовхувала вату. Фотки відправила Дімі. Побачивши їх, він відразу мені передзвонив.

У серіалі «Дільничний з ДВРЗ» Тетяна Малкова грає психолога Софію

— Отримали роль в тому проєкті?

— Ні. Та я й не надсилала фотографії для того, щоб мене взяли зніматися. Це був такий протест. Хотілося показати, що вмію бути різною. І в першу чергу довести собі, що можу стати смішний, незграбною і непривабливою. Це абсолютно не страшно, навіть прикольно.

«У дитинстві у мене теж були комплекси через зовнішність»

— Гадаю, не всі з вами погодяться.

— Ви думаєте, у мене не було в дитинстві комплексів через зовнішність? Пам'ятаю період у своєму житті, коли була собою страшенно незадоволена. У підлітковому віці теж переживала невдачі в любові та вважала, що не така, як усі. Але це досить швидко пройшло, тому що я завжди була жадібною до життя — хотілося всюди побувати, все спробувати і побачити. Тому, трохи посумувавши, погані думки гнала якомога далі, перемикаючись на щось більш позитивне. У житті стільки всього, на що треба звернути увагу, що ніколи займатися дурницями. І знаєте, це дуже допомагало. А пізніше, коли стала акторкою, у мене з'явилася можливість проживати безліч інших життів.

— Така різноманітність не заважає проживати своє?

— У кожній моїй новій ролі завжди є шматочок мене. І Софія в «Дільничному з ДВРЗ» не виняток. Роль психолога в чоловічій структурі вимагає певної витримки та прояву жіночності. Для цього я просто копаюся в своєму досвіді і знаходжу саме те, що потрібно для втілення даного персонажа.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про найяскравіші шоу та серіали, якими порадують глядачів українські канали цієї осені.

фото ICTV

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