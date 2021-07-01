«Моя улюблена Страшко»: хто зіграв головних героїв в українській версії серіалу

У Мережі обговорюють очікувану прем'єру української версії серіалу «Ugly Betty», відомого в російській інтерпретації як «Не родись вродливою» з головною героїнею Катею Пушкарьовою. Роль вітчизняної Попелюшки дісталася молодій акторці Ірині Поплавській. Це для неї перша і відразу ж головна робота в кіно.

Шанувальники серіалу гадають, хто ж зіграв ключових героїв — Жданова, його наречену Кіру, секретарку Віку, дизайнера та інших персонажів. Головних героїв показали в першому тізері.

Боса Каті Пушкарьової Андрія Жданова в українській версії звуть Макс Бондаренко. Його грає актор Олександр Соколов, відомий за серіалами «На твоєму боці», «Бідна Саша», а також за ролями в Київському академічному театрі драми і комедії на Лівому березі Дніпра.

«Я дуже радий, що став частиною серіалу „Моя улюблена Страшко“. Зіграти Макса Бондаренко — це цікавий та амбіційний виклик. Мій герой веселий, товариський, прагне отримати краще. Звик, що все пливе до нього в руки, тому часто не робить зайвих зусиль. Він схильний до авантюр, через що йому доводиться часом виходити з дуже складних ситуацій, але йому допомагає його винахідливість. Мені імпонує, що до складних ситуацій він уміє підійти з гумором. Упевнений, що глядачам буде цікаво спостерігати трансформацію героя, адже Настя Глушко, яка влаштувалася його асистентом, змінить його підхід до багатьох речей і до самого себе», — коментує свого персонажа Олександр Соколов.



* Фото «1 + 1»

Творці серіалу розповідають, що пошуки актора на роль Максима тривали не один місяць, і зізнаються, що Олександр Соколов спочатку був затверджений на іншу роль.

З тізеру можна «вирахувати» й інших акторів.

Наречену боса Кіру Воропаєву грає Дарина Баріхашвілі, знайома глядачам за роботами в «Обручка з рубіном», «Пульс».

Дизайнера модного будинку Zimaletto Мілко втілив Сергій Кияшко («Спійматі Кайдаша», «Філін»).

Секретарку Вікторію Клочкову грає Тетяна Малкова («Ментівські війни», «Абсолютно брехливі історія»).

А друга дитинства Пушкарьової Миколу Зорькіна грає Володимир Скорик («Червона королева», «За законами військового часу-2»).

Раніше 24-річна Ірина Поплавська розповіла, чим схожа на свою героїню.

Нагадаємо, саундтрек до фільму «Красива серцем» виконала Саша Заріцька з групи KAZKA.

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