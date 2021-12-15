Новорічні корпоративи з Поляковою, Монатіком та Каменських: скільки коштують виступи зірок шоу-бізнесу

Грудень — найгарячіший місяць для представників шоу-бізнесу. Зірки активно знімаються у новорічних проектах та виступають на корпоративах. Але найприбутковіша ніч для артистів — 31 грудня. Щоб зустріти Новий рік та підняти келих під пісні улюбленого артиста, доведеться розщедритися. Адже зірковий цінник на свята піднімається вдвічі. Як повідомляють представники івент агентств, у зв'язку з послабленням карантинних обмежень корпоративи набирають обертів.

Хто з артистів найдорожчий, які гонорари отримують Оля Полякова, Монатік, Макс Барських, Настя Каменських та інші артисти, дізнався «Телеграф».

За словами шоумена та власника агентства Prime Event Дяді Жори (Вадим Мічковський), гонорар зірки залежить від популярності та затребуваності. Найчастіше на святкових вечірках хочуть бачити тих, хто був на слуху протягом року.

«Кого ви чуєте зараз з кожної праски, ті завсідники на корпоративних святах: MONATIK, Тіна Кароль, Оля Полякова, Наталія Могилевська, The Hardkiss, KAZKA, Wellboy, Ляпіс, а найзатребуваніші ведучі на вечірки — це я, найголовніший дядько країни — Дядько Жора та хлопці з «Ліги Сміху», — розповів Мічковський.

За його словами, гонорари артистів стартують від 3 тисяч доларів, а топові артисти коштуватимуть 20 тисяч.

На свята, які починають відзначати з середини грудня, ціни підвищуються як мінімум на 20%, а новорічної ночі — на 50%, а то й на всі 100%.

Проаналізувавши ринок послуг, «Телеграф» склав рейтинг найдорожчих артистів.

Виступи Макса Барських та MONATIK коштують від 35 тисяч євро.

Гонорар Олі Полякової складає близько 25−30 тисяч євро.

Тіна Кароль та Maruv — від 25 тисяч євро.

Запрошення на корпоратив Насті Каменських коштуватиме щонайменше 25 тисяч доларів.

Приблизно таку ж суму обійдуться гурт MOZGI і Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) — 25−35 тисяч доларів.



*Інфографіка «Телеграф»

У зв'язку з карантинними обмеженнями багато компаній проводять вечірки в онлайн форматі. Особливо, якщо працівники працюють віддалено або офіси розміщені по всій країні. Для цього орендується велика студія, де встановлюється потрібна техніка, запрошується модератор, артисти, ведучий, танцюристи, стендапери. У програмі — майстер-класи, квести та онлайн-розіграші. Гості корпоративу спостерігають за подіями у головній студії, підключившись через Zoom.

Мічковський зазначає, що якісна вечірка має на увазі наявність діджея та професійного ведучого, унікальність свята. Замовники віддають перевагу тематичнім вечіркам у стилі Венеціанського фестивалю або «Великого Гетсбі», за мотивами гучного серіалу «Гра в кальмара».

Вже відомо, що без роботи на Новий рік точно не залишився Андрій Данилко. Його запальна Вєрка Сердючка створюватиме свято у дорогому готелі у Дубаї. Кажуть, гонорар артиста складає близько 4,5 мільйона гривень.

Також «ФАКТИ» проаналізували, скільки коштуватиме зимовий відпочинок на популярних курортах та в екзотичних країнах.

Фото instagram.com/dyadya_jora, instagram.com/monatik_official, instagram.com/polyakovamusic, instagram.com/kamenskux

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