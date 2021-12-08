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Шоу-бізнес

«Незабутній» Новий рік із Поляковою, Кароль чи KAZKA: названі гонорари зірок за виступи на святкових корпоративах

18:10 8 грудня 2021
полякова

Новорічний корпоратив із улюбленим артистом може коштувати еквівалент 30 тисяч доларів. Незважаючи на те, що суми гонорару зірок традиційно високі, співаки та співачки чекають на замовлення та налаштовані працювати всі новорічні свята. Про суми, запрошені зірками, повідомляє kp.ua.

Найзатребуванішими у глядачів, а тому й найбільш оплачуваними організатори івентів називають Олю Полякову, Monatik, Тіну Кароль, Настю Каменських. Їхні гонорари становлять еквівалент 20−30 тисяч доларів.

Виступ гурту «KAZKA» коштуватиме замовнику 10−15 тисяч доларів. За виступ на святі Наді Дорофєєвої чи Слави Камінської просять 15−18 тисяч доларів.

За виступ Wellboy та Павла Зіброва їхні представники називають суми до 10 тисяч доларів. Шанувальники співачки Lama зможуть зустрітися з улюбленою виконавицею за 5 тисяч доларів. Запросити виступити переможця популярного талант-шоу коштуватиме 1−2 тисячі доларів.

Нагадаємо, співачка Настя Каменських/NK розповідала, що у новорічну ніч зазвичай працює. Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька також зізналася, що у них сезон відпусток зазвичай починається лише після 7 січня.

Фото polyakovamusic/instagram

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