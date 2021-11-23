Настя Каменських зізналася, чому раніше відзначає Новий рік

Телеведуча Катерина Осадча, яка вперше показала обличчя тримісячного сина, зібрала зірок шоу-бізнесу на своєму шоу «Вечір прем'єр». Концерт було присвячено новорічним святам. Відомі артисти не лише презентували нові пісні, а й поділилися своїми святковими традиціями.

Так, співачка Настя Каменських/NK презентувала трек під назвою «Обидно» та розповіла, що 10 років тому не любила зимову пору року та намагалася втекти з холоду у теплі країни. Нині Новий рік в дім артистки приходить на кілька днів раніше. Найчастіше Настя у новорічну ніч працює, тому разом зі своєю родиною відзначає свято напередодні. А вже 1 січня співачка відлітає на відпочинок.



*Настя Каменських

Учасниця шоу «Танці з зірками», солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька вийшла на сцену з партнером із шоу Юрієм Мєшковим. Вони показали палкий танець під прем'єрний трек «Автовідповідач». За лаштунками Саша зізналася, що з 7 по 19 січня група найчастіше відпочиває.

Потап разом із гуртом MOZGI презентував святковий трек «ZAVTRA» і прямо на сцені записав із Катериною Осадчою відео для тикток челленджа.



Співачка Оля Полякова представила дуетний трек із DZIDZIO під назвою «Щасливі люди», і на сцені привітала артиста з днем народження. Для іменинника винесли великий жовтий торт зі свічками-феєрверками. Також Полякова зізналася, що подарувала DZIDZIO дорогий капелюх.

Також у святковому концерті взяли участь: KADNAY та Lida Lee, MELOVIN, TVORCHI, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Олександр Пономарьов, Артем Пивоваров, DOROFEEVA, Сергій Бабкін, Ірина Федишин, Michelle Andrade, Ганна Буткевич, Wellboy, ВВ.



*Ірина Федишин виступила в образі білого лебедя



*Надя Дорофєєва постала в ангельському образі

У залі були присутні багато знаменитостей. Телемандрівник Дмитро Комаров розповів, як колись зустрічав новорічні свята поблизу пірамід Майя та побачив там лідера гурту Океан Ельзи Святослава Вакарчука.

Зірки вже готуються до Нового року, прикрашають свої будинки та планують відпочинок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що приготувати до святкового столу на рік Водяного Голубого Тигра для привернення удачі.

Фото 1+1

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