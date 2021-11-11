«Полюбила всім серцем»: Олександра Зарицька зізналася у почуттях до партнера по «Танцях із зірками»

Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, яка залишила «Танці з зірками», прокоментувала свій виліт і зізналася у почуттях до партнера Юрія Мєшкова. На своїй сторінці в Інстаграм вона розповіла, що участь у проекті — здійснення її дитячої мрії. Раніше вона боялася, соромилася, була невпевненою в собі через вагу, недостатню фізичну підготовку. Але протримавшись у шоу десять ефірів, змогла довести собі, що все можливо.

«Вирішити брати участь у шоу „Танці з зірками“ було дуже ризикованим та важким для мене рішенням, майже всі мене відмовляли, знаючи, що я можу бути іноді несерйозною, що моя фізична підготовка не розрахована на такі навантаження. Майже всі були впевнені, що мене вистачить на два-три ефіри. Але мало хто знав, що танці були моєю великою мрією і, погодившись на цей проект, я зробила перший і супервідповідальний, рішучий крок до своєї мети. І почала готуватися», — сказала Зарицька.

Своїм прикладом вона показала, що навіть найнереальніша мрія може здійснитися, якщо докласти максимум зусиль. За словами Саші, танці стали для неї ще одним сенсом життя й обіцяла обов'язково продовжувати займатися далі.

«Якщо я змогла своїм прикладом надихнути бодай одну таку саму дівчинку чи хлопця почати виконувати свою мрію, то це все було недаремно. І найбільшим подарунком, який приніс мені проект — став мій вчитель, друг, людина, яку я полюбила всім серцем — Юра», — зізналася у почуттях Олександра.

Зарицькій та Мєшкову приписували роман. Але партнери запевняють, що між ними склалися теплі дружні стосунки.

Нещодавно Саша розповіла, що розлучилася з хлопцем, котрий ревнував її до Юри.

Участь у «Танцях» принесла співачці приємний бонус — завдяки активним заняттям Саша скинула понад 20 кілограмів.

Фото Instagram.com/kazka.band

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