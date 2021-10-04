Роман на «Танцях з зірками: партнер Зарицької зізнався в почуттях до неї

Після п'ятого ефіру «Танців із зірками», які залишив Олег Фагот Михайлюта, заговорили про новий зірковий роман. Партнер учасниці шоу Олександри Зарицької з групи KAZKA Юрій Мєшков зізнався в почуттях до неї. Він визнав, що йому дуже подобається артистка.

«Вона мені подобається. А люблять хіба за щось?» , — сказав Юрій. Саша не стала заперечувати, що між ними склалися трепетні стосунки. А поцілунок під час виконання пристрасної румби в минулому ефірі ще більше підігрів чутки про роман.

«Поцілунок — це була найприємніша частина, нагорода за старання. Я відчуваю себе поряд з ним дуже захищеною. Це саме те, чого я все життя хотіла», — сказала Саша.

На паркеті співачка демонструє сміливі образи і отримує схвальні коментарі суддів. Зарицька не приховує, що багато часу проводить на репетиціях. Вона вже схудла на 12 кілограмів.

«Моя перша мета — щоб моєму партнерові було легше мене піднімати», — розповіла Зарицька.

У п'ятому ефірі Зарицька виконала на паркеті квікстеп в образі Проні Прокопівної.

Нагадаємо, Олександра починала готуватися до «Танців» з іншим партнером. Але між ними виникло непорозуміння. Пізніше Олександр Прохоров заявив, що не розуміє претензій артистки.

фото Instagram.com/kazka.band

411

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter