«Саша хоче показати себе жертвою»: танцюрист Прохоров відповів на звинувачення солістки KAZKA

Колишній учасник «Танців з зірками» Олександр Прохоров, який разом з гімнасткою Анною Різатдіновою стали срібними призерами шоу, відповів на звинувачення солістки групи KAZKA Олександри Зарицької. Перед стартом проекту вона розповіла, що готувалася до виходу на паркет з партнером, репетирувала номери, але була змушена попрощатися з ним, оскільки він не вірив, що протримається зі співачкою в шоу. Це сильно зачепило артистку. Пізніше вона назвала ім'я партнера — Олександра Прохорова.

Він виклав свою версію конфлікту. За словами Прохорова, він дійсно займався з Сашею, як хореограф, пробувався і з іншими партнерками, але не був затверджений каналом 1+1.

«У травні місяці у нас із Сашею була домовленість, що я займаюся з нею підготовкою до «Танців з зірками». Саме з цим питанням вона звернулася до мене, і я почав вчити її хореографії. Я був не проти танцювати з Сашею, але це питання зі мною продюсери шоу не обговорювали. Я — спортсмен і, перш за все, будь-яке змагання для мене — це боротьба за першість. Також знаю, що мене розглядали як пару ще з кількома дівчатами і я чекав затвердження від каналу.

Почавши займатися в травні місяці, у нас із Сашею була домовленість, що я лише готую її до «Танців …», але пропозиції про участь з нею як партнер я не отримав", — пояснив Прохоров виданню КП.

Танцюрист запевняє, що не знав про плани Саші і не підозрював про її «фантазії».

«Спочатку я з нею займався просто в ролі хореографа, який вчить танців. Зараз вона користується цією ситуацією і хоче показати себе в ролі жертви, але історія була зовсім не така. Я не відмовив їй, а попросив почекати рішення каналу про затвердження пар, так як артисти і хореографи можуть озвучувати свої побажання, але фінальне слово завжди залишається за продюсерами шоу. Я був хореографом Саші і не знав про її фантазії», — сказав Прохоров.

Олександра Зарицька бере участь у «Танцях із зірками» з іншим партнером — Юрієм Мєшковим.

Нещодавно Саша Зарицька розповіла про свого нового коханого.

Фото Instagram.com/kazka.band, Instagram.com/sasha_prohor

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