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Шоу-бізнес

«Далекий від шоу-бізнесу»: солістка групи KAZKA Зарицька розповіла про нового коханого

20:48 18 вересня 2021
Зарицька

Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, яка підкорила глядачів на «Танцях з зірками» в образі спокусливої Мерилін Монро, зважилася на те, щоб розповісти про своє особисте життя.

Цим дівчина здивувала шанувальників та журналістів, оскільки всім відомо, що вона рідко дає відверті інтерв'ю.

Своїми «зізнаннями» Саша поділилася в шоу «Зірковий шлях», під час 49-го українського тижня моди. Очевидно, журналістам вдалося зловити Зарицьку у гарному настрої, тому трохи збентежена та щаслива співачка зворушливо розповіла про нові стосунки.


При цьому ім'я хлопця вона не назвала, але зазначила, що він далекий від шоу-бізнесу та публічності. Також вона поки що не впевнена у майбутньому нових взаємин.

«У мене таке мрійливо-закоханий настрій, тому … Хто знає, що буде», — сказала Олександра.

Як відомо, рік тому Зарицька розірвала стосунки з іноземцем, який нічого не знав про її успішну кар'єру і хотів бачити в ній лише «домашню жінку». Але Олександра вибрала кар'єру. Крім того, фанати приписували Саші роман з колегою гітаристом групи Микитою.

Нагадаємо, у кінці серпня група KAZKA випустила нову ліричну пісню «Цілувати тебе». Композиція стала головним саундтреком до серіалу «Моя улюблена Страшко».

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