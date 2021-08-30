«Цілувати тебе»: група KAZKA випустила нову ліричну пісню

Група KAZKA, солістка якої Олександра Зарицька стала учасницею шоу «Танці з зірками», випустила нову ліричну пісню «Цілувати тебе». Композиція стала головним саундтреком до серіалу «Моя улюблена Страшко». Нова композиція продовжує історію і тему пісні «Красива серцем», присвячену боротьбі з буллінгом і хейтом в соцмережах.

«Коли ми почали роботу над головною піснею серіалу, у нашої команди народилося дві композиції, які вийшли напрочуд гарними і транслювали емоції головної героїні. До якогось моменту ми не могли обрати той єдиний трек, тому разом з продюсерами серіалу вирішили залишити обидва. Якщо перша пісня, „Красива серцем“, про силу всередині кожного з нас, то „Цілувати тебе“ — історія про вразливе, але одночасно і найсильніше почуття — любов. Любові до людей, навколишнього світу і коханої людини», — поділилася Олександра Зарицька.

Робота над саундтреком — справжній експеримент для KAZKA, адже за звучанням трек відрізняється від попереднього репертуару групи.

«Створення цієї пісні ми сприйняли як челлендж. Зазвичай група працює з зовсім іншим саундом, але не дивлячись на це ми, як нам здається, не втратили себе. За традицією під час створення мелодії використовували українські народні інструменти і музичні мотиви в сучасному прочитанні. Наприклад, в пісні „Цілувати тебе“ можна почути звуки такого інструменту як дудук», — додала співачка.

Нагадаємо, серіал «Моя улюблена Страшко» — адаптація всесвітньо відомого колумбійського серіального формату «Betty la fea» або «Ugly Betty», який свого часу став найуспішнішою теленовелою в історії, яка підкорила більш ніж 180 країн світу. Раніше «ФАКТИ» докладно розповідали, хто з акторів зіграв головних героїв в українській версії.

А головна героїня Ірина Поплавська поділилася подробицями знімального процесу. Для неї ця робота стала першою в кіно.

Автор фото — Валерій Вороненко

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