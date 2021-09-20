Сльози Ліди Лі і сюрприз від MELOVIN: всі подробиці третього ефіру «Танців з зірками»

Відбувся третій прямий ефір шоу «Танці з зірками» («1+1»). Тема нового ефіру: «Рік, який змінив моє життя». Відверті і несподівані зізнання зірок не залишили глядачів байдужими і познайомили з найважливішими переломними моментами їхнього життя.

Відкрив ефір спільний танець суддів проекту і пар-учасників під популярну музику з фільму «Брудні танці».

Вперше в п'ятому сезоні проекту за суддівським столом з'явився гостьовий суддя — поп-діва українського шоу-бізнесу Оля Полякова, яка брала участь у другому сезоні оновлених «Танців з зірками». Вона допомагала суддям оцінювати зіркових учасників. Ведучою балкона стала телеведуча Маша Єфросиніна. Нагадаємо, минулого тижня проект залишила перша пара — Іван Люленов і Яна Цибульська.

Першою на паркет вийшла пара Олександри Машлятіної і Дениса Самсона. Олександра замінила свою колегу Настю Оруджову, яка отримала травму коліна.

— Я в цьому проекті танцюю за всіх коміків, — сказала Саша.

Пара запально виконала самбу, завершивши виступ шампанським!

— Я не відчув сексу, який повинен був йти від самби, — прокоментував виступ Влад Яма.

— Я в образі богині Справедливості, — вигукнула Полякова. — Танці Саші нагадали мені виступ Лесі Нікітюк.

Пара отримала від суддів 24 бали.

Співачка Ліда Лі і її партнер Олексій Базела виконали на паркеті віденський вальс.

— Такою як сьогодні, ви мене ніколи не бачили, — зізналася Ліда. — Рік, який мене змінив — це перший виступ разом з Монатіком. Я бачила, як батьки захоплюються мною!

— Для мене недостатньо було цього танцю, — сказав після виступу пари Макс Чмерковський. — Це був невеликий крок назад, в порівнянні з минулим тижнем.

Ольга Полякова зізналася, що Ліда її фаворитка.

— А для мене це яскравий приклад лідерства, — заперечила Максу Катерина Кухар.

Ліду Лі підтримав її вчитель — Діма Монатік і співачка не змогла стримати сліз.

Судді поставили парі 28 балів.

MELOVIN і Ліза Русина запалили станцювали ча-ча-ча.

— Мені хотілося бути чесним перед своєю аудиторією, — зізнався артист. — Я перший, серед колег, хто не став приховувати своїх переваг. Участь у проекті — виклик своїм комплексам і фобій.

— Як виступ — прекрасно, — сказав Яма. — Але ча-ча-ча — це про флірт, а у вас, ніби все вже трапилося. І будьте уважні до своїх рухам.

— А я з Владом не згоден, — заперечив Макс. — Але ви на конкурсі, а не на концерті. Ви не дотанцювалися. Зробіть ставку на танець.

— Це був гарний НЕ танець, — уїдливо сказала Кухар.

MELOVIN традиційно зробив подарунок Катерині — окуляри з діоптріями. А після невеликої паузи показав всім МРТ свого мозку.

— Я завжди ношу його з собою, — несподівано сказав артист.

Судді поставили парі 22 бали.

Пара Артур Логай і Анна Кареліна, які в минулому прямому ефірі набрали найбільшу кількість балів від суддів, здивували глядачів віденським вальсом і шокуючою розповіддю актора про його залежності.

— Мене змінив 2011 рік, — зізнався Артур. — Це рік, коли я припинив грати в азартні ігри. Мені хочеться, щоб батьки мною пишалися.

— Це та комбінація шоу і танцю, яку я хочу бачити від переможця проекту, — захопився вальсом пари Чмерковський.

— Ви вже в танцювальній залежності, — підтримав його Яма.

— Артур, ви — лідер цього ефіру, — визнала Кухар.

Судді поставили парі 30 балів.

Пару Ольги Харлан і Дмитра Дікусара на ефірі підтримав популярний співак Алексєєв.

— Нинішній рік змінив моє життя, — зізналася Ольга. — Я поїхала на свою четверту Олімпіаду і повернулася з неї без нагород. Пам'ятаю, як я думала про те, що ніколи більше не захочу фехтувати. Тепер я дуже хочу перемогти в цьому проекті.

Пара виконала пристрасне танго.

— Це була складна хореографія, але ви впоралися! - визнав Влад.

— Це було класне танго! - підтримав його Макс.

Судді поставили парі 29 балів.

Олімпійський призер Стас Горуна і Даніелла Преап тренуються щодня з ранку до пізньої ночі.

— Моє життя змінив 2003 рік, — розповів Стас. — Саме тоді я прийшов в секцію карате. Мені було тоді 14 років. Але, тим не менше, зумів дійти до олімпійської медалі.

Пара виконала на паркеті твіст.

— Це було класно! - вигукнула Полякова.

— У вас в ногах була «каша», — сказав Влад Яма.

Залишився незадоволений виступом Стаса і Макс Чмерковський.

Судді поставили парі 24 бали.

Джамала і Антон Нестерко виконали традиційний кримськотатарський танець в національному одязі, а співачка розповіла, як перемога на Євробаченні змінила її життя.

— 2016 рік змінив моє життя, — сказала Джамала. — Тоді я перемогла на Євробаченні. А зараз з Антоном ми йдемо до перемоги в танцювальному проекті. Я всіх здивую!

— Це була неймовірна атмосфера, — визнала Катерина Кухар після номера.

— Антон станцював за двох, — сказав Влад.

А ось сама Джамала залишилася незадоволена коментарем Ями та заперечила судді.

Пара отримала 25 балів.

Пару Олексія Суровцева і Марії Колосової називають найсексуальнішою.

— Для всіх я тупий «качок» і не більше, — з досадою сказав Олексій. — Найважчий день, коли мій батько захворів, і це тривало понад 20 років. Мама для мене приклад сили і любові.

Пара присвятила вальс батькові Олексія.

— Нарешті ви виглядаєте, як справжній танцюрист, — визнав Макс.

— Це було несподівано добре, — підтримав Олексія Влад.

Судді поставили парі 27 балів.

Євгенія Власова і Макс Леонов — одні з фаворитів проекту.

— Мене змінив кінець 2017 року, — розповіла Євгенія. — Мені часто доводилося бути героєм в своєму житті. Але я втомилася бути сильною.

Євгенія і Макс зізналися, що їх пара часто свариться, але це все заради перемоги в шоу.

Пара виконала ча-ча-ча.

— Хочу, щоб в цьому шоу ти, Женя, показала свої зубки, — сказала Полякова.

— Це було запально, — захопився Влад і його підтримав Макс.

Судді поставили парі 28 балів.

Пара Костянтина Войтенко і Роксолани Маланчук виконала контемп під хіт Скрябіна «Люди, як кораблі».

— Мене змінив 2020 рік, коли я відпустив образу на батька, — зізнався Костянтин, розповівши, що не міг пробачити його алкоголізму. — Хочу, щоб танець сподобався батькові, і він сказав, що я — молодець.

— Це був майстер-клас! — захопився Чмерковський і потиснув Костянтинові руку.

— Ви виглядали дуже лаконічно, — визнала Кухар.

— Мені вже все одно якого ви зросту, — сказав Влад. — Ви — взірець!

Судді поставили парі 31 бал.

Дмитро Каднай і Аліна Лі підготували для ефіру пасодобль. Співак зізнався, що його життя змінилося у 16 років, коли він потрапив у проект «Шанс».

— Хотіла б побачити вас в комедійному образі, — побажала Кухар.

— Для мене зараз це був крок назад, — засмутився Чмерковський.

Судді поставили парі 29 балів.

Фагот і Катерина Трішина виконали на паркеті квікстеп.

— Моє життя змінив рік, коли народився син, — зізнався Фагот. — Я фінансово допомагаю йому і його мамі. Я танцюю заради сина.

— Це був поки ваш кращий танець, — сказав Влад.

— Мені з вами найважче, — визнав Макс. — Хочу, щоб ви ризикнули, станцюй щось особливе!

Судді поставили парі 27 балів.

Закривала ефір Олександра Зарицька та Юрій Мєшков.

— Моє життя змінив 2014 рік, коли я вийшла на сцену шоу «Голосу країни», — сказала Саша і зізналася, що за час танцювального проекту вже схудла на чотири кілограми.

Пара виконала фокстрот під хіт «Плакала».

— Я бачу прогрес! - визнала Кухар.

— Саме так треба було закінчити шоу, — захопився Макс.

— Я, немов рухався разом з вами, — підтримав його Влад.

Судді поставили парі 31 бал.

Перед оголошенням результатів на шоу показали неймовірний номер пам'яті легендарного судді шоу Григорія Чапкіса. Завдяки спеціальним сучасним технологіям хореографа знову можна було побачити на паркеті.

У зону ризику потрапили пари Олександри Машлятіной і Дениса Самсона, Олексія Суровцева і Марії Колосової. У шоу залишилася пара Олексія Суровцева.

— Дякую за можливість тут виступати, — подякувала Олександра Машлятіна.

Нагадаємо, раніше букмекери озвучили свої прогнози, хто повинен покинути шоу, і їхній результат не збігся з думкою суддів і глядачів.

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