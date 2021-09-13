Гуморист Люленов емоційно прокоментував виліт із «Танців з зірками»

Зірка «Ліги Сміху» Іван Люленов разом з партнеркою Яною Цибульською не вразили суддів на «Танцях з зірками» і відсіялися після другого випуску танцювального шоу. Люленов вважає те, що трапилося, несправедливим.

«Дуже засмутився, що вилетів. Це було несподівано і неприємно. Несправедливо, я вважаю, — зізнається гуморист. — Прикро за партнерку. Яна була найкраща з усіх танцівниць в цьому сезоні».

Люленов сумнівається, що за них не хотіли голосувати. «Танець — не топ. Але й не найгірший», — підкреслює Іван.

Цибульська теж згодна, що вони вибули з боротьби занадто рано. «Ось такий короткий шлях в проекті. Але зате який яскравий», — визнала вона.

Люленов звинувачує себе в тому, що пара вибула з боротьби. У свою чергу, Цибульська аж ніяк не вважає партнера нездатним до танців. «Вірю, що ти міг ще багато показати», — написала хореограф.

Нагадаємо, в новому сезоні шоу «Танці з зірками» беруть участь 14 пар. Іван Люленов і Яна Цибульська у другому випуску шоу виконували джайв. Іван перевтілився в Супермена і захищав партнерку від хуліганів. На межі вильоту крім Люленова-Цибульської виявилася ще й пара Фагота і Катерини Трішиної. У підсумку шоу залишили Іван і Яна.

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