26.64 / 26.83 31.30 / 31.64
Київ: +19
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Гуморист Люленов емоційно прокоментував виліт із «Танців з зірками»

20:16 13 вересня 2021
люлєнов Цибульська

Зірка «Ліги Сміху» Іван Люленов разом з партнеркою Яною Цибульською не вразили суддів на «Танцях з зірками» і відсіялися після другого випуску танцювального шоу. Люленов вважає те, що трапилося, несправедливим.

«Дуже засмутився, що вилетів. Це було несподівано і неприємно. Несправедливо, я вважаю, — зізнається гуморист. — Прикро за партнерку. Яна була найкраща з усіх танцівниць в цьому сезоні».

Люленов сумнівається, що за них не хотіли голосувати. «Танець — не топ. Але й не найгірший», — підкреслює Іван.

Цибульська теж згодна, що вони вибули з боротьби занадто рано. «Ось такий короткий шлях в проекті. Але зате який яскравий», — визнала вона.

Люленов звинувачує себе в тому, що пара вибула з боротьби. У свою чергу, Цибульська аж ніяк не вважає партнера нездатним до танців. «Вірю, що ти міг ще багато показати», — написала хореограф.

Нагадаємо, в новому сезоні шоу «Танці з зірками» беруть участь 14 пар. Іван Люленов і Яна Цибульська у другому випуску шоу виконували джайв. Іван перевтілився в Супермена і захищав партнерку від хуліганів. На межі вильоту крім Люленова-Цибульської виявилася ще й пара Фагота і Катерини Трішиної. У підсумку шоу залишили Іван і Яна.

145

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Полякова з чоловіком і дітьми

«Штормить тихо»: Оля Полякова пояснила, чому живе з чоловіком, не дивлячись на відсутність пристрасті у стосунках

рахунки

Платіжку чекати не потрібно: «Нафтогаз» роз'яснив побутовим споживачам, як і коли платити за газ

Потап і Настя Каменських

Потап назвав причину, чому у них з Каменських немає спільних дітей

Рапан

Не медузи: вчені назвали тварину, що становить реальну загрозу для Азовського моря

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.