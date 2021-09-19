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Шоу-бізнес

Букмекери назвали «кандидата на виліт» з шоу «Танці з зірками»

17:36 19 вересня 2021
Танці з зірками

За подальшу участь у грандіозному проєкті «Танці з зірками 2021» 19 вересня боротимуться тринадцять пар, одній з яких не пощастить. Рейтинг кандидатів «на виліт» серед учасників шоу з'явився на одному з букмекерських сайтів.

За цим прогнозом, найменше шансів продовжити участь у подальших випусках у Олега Михайлюти, Фагота з ТНМК. Другий претендент на виліт — каратист Станіслав Горуна, а третє місце ділять між собою KAZKA Олександра Зарицька і стриптизер Олексій Суровцев.

Як писали «ФАКТИ», гуморист Іван Люленов, що танцював у парі з Яною Цибульською, вилетів після другого ефіру тиждень тому. А учасниця «Жіночого кварталу» Анастасія Оруджова отримала травму під час репетиції — актриса порвала зв'язки. Тепер їй знадобиться довга реабілітація і вона покинула шоу.

Нагадаємо, що у п'ятому сезоні популярного шоу «Танці з зірками» продюсери внесли в конкурс чимало змін: запросили велику кількість нових зірок, призначили головними суддями хореографів Влада Яму та Максима Чмерковського, а також замінили деяких ведучих. Зокрема, замість улюблениці українців Тіни Кароль, шоу стала вести Іванна Онофрійчук.

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