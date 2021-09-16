«Поверніть Кароль»: українці розкритикували нову ведучу «Танців з зірками» Іванну Онофрійчук

У п'ятому сезоні популярного шоу «Танці з зірками» продюсери внесли в конкурс чимало змін: запросили велику кількість нових зірок, призначили головними суддями хореографів Влада Яму та Максима Чмерковського, а також замінили деяких ведучих.



Зокрема, замість улюблениці українців Тіни Кароль, шоу стала вести Іванна Онофрійчук.



Багато змін були викликані скаргами глядачів на «втому» від колишнього складу конкурсантів та ведучих.



Але, схоже, деякі зміни не викликали захоплення в українців.



Так, коли на офіційній сторінці шоу в Instagram глядачам запропонували вибрати найкраще вбрання Онофрійчук з тих, в яких вона з'явилася на «Танцях» — червону сукню з відкритими плечима або скромну стильну приталену сукню з декольте, більшість коментаторів замість вибору суконь напали з критикою на Іванну.

Ведучій поставили в провину те, що вона більше говорить про себе, а не про учасників проєкту, що їй ще треба вчитися вести такі програми, а також зажадали повернути Тіну Кароль.

Можливо, серед критиків було чимало запеклих шанувальників Кароль, які скучили за своєю улюбленицею. Хоча не можна виключити й того, що Іванна дійсно допустила прорахунки. Втім, у неї ще напевно буде час провести «роботу над помилками» й сподобатися навіть самим докучливим недоброзичливцям до кінця шоу.



Нагадаємо, раніше під шквал критики потрапили продюсери шоу за те, що під час прем'єри не згадали ім'я покійного Григорія Чапкіса, який був постійним суддею на проєкті.



У відповідь на критику організатори «Танців з зірками» пообіцяли, що глядачі скоро зможуть побачити «виступ» Григорія Чапкіса.



564

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter