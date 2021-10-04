Повернення Ілони Гвоздьової та подарунок від MELOVIN: всі подробиці п’ятого ефіру «Танців з зірками»

На телеканалі «1+1» відбувся п'ятий прямий ефір танцювального шоу «Танці з зірками». Вечір був присвячений українському та світовому кіно.

Перед своїми виступами зірки показали, як проходять їхні репетиції, і розповіли, які насправді стосунки всередині пар. У вечір світового кіно пари та судді перевтілилися в яскравих кіношних персонажів.

Прима-балерина і найсуворіша суддя проекту Катерина Кухар з'явилася в образі Круелли, україно-американський танцівник і суддя Макс Чмерковський приміряв образ вампіра, а Влад Яма — героя «Матриці».

До суддів приєдналася переможниця «Танців з зірками-2», танцівниця Ілона Гвоздьова, яка здобула перемогу разом з гумористом Ігорем Ласточкиним. А балкон вів її партнер в третьому сезоні шоу, гуморист Юрій Ткач.

Олімпійський чемпіон Стас Горуна станцював джайв в образі одного з героїв культового українського кіно «Скажені весілля».

- Мій танець буде репетицією мого справжнього весілля, яке я весь час відкладаю, — зізнався Стас.

- Браво! — вигукнула Катерина Кухар після запального танцю.

- Мені сподобалися твої «фішки» з карате, — сказала Ілона.

- Класний джайв! — визнав Макс.

Судді поставили парі 27 балів.

Ліда Лі і її партнер Олексій Базель перетворилися в героїв «Сімейки Адамсів».

- Ніколи не знаєш, чого можна чекати від нашої пари, — сказала Ліда. — Але для мене дуже важливо боротися за своє місце під сонцем.

Пара виконала яскраву самбу.

- Це був чудовий танець! — захопився Чмерковський.

- Зіркою номера був Олексій, але є ще час підтягнуться і Ліді, — сказав Влад. — Я просто кайфував!

Судді поставили парі 30 балів.

Співачка Джамала, яка минулої неділі пообіцяла, що покине шоу, якщо не навчиться танцювати до 7 ефіру, підкорила глядачів і суддів танцем в зворушливому образі з італійського фільму «Запах жінки».

- Мій партнер Антон Нестерко один раз навіть довів мене до сліз, — зізналася Джамала. — Але я буду боротися до останнього.

Пара виконала пристрасне танго.

- Танець був захоплюючим, — сказав Макс. — Ви і після проекту повинні залишитися в танці.

- Ви були сексуальні, — зізналася Катерина. — Вам дуже йде цей образ.

- Ви стояли в балансі і це було круто, — залишилася задоволена Ілона.

Судді поставили парі 29 балів.

Пара Олександри Зарицької і Юрія Мєшкова, яка в минулому ефірі вразила своєю відвертістю, приміряла яскравий образ Проні Прокопівни та Свирида Голохвастого з фільму «За двома зайцями».

- За час проекту я схудла на 12 кілограмів, — зізналася Олександра. — Зараз я не готова поступатися ні в чому. Я присвячую номер своєї мами і тітці. Хочу надихнути тих, хто ще трохи себе соромляться. Це для мене найголовніше.

Пара станцювала квікстеп.

- Це було класно! — сказав Влад.

- Ви гідні фіналу! — визнала Кухар.

Залишилася задоволена квікстепом та Ілона Гвоздьова.

Судді поставили парі 28 балів.

Пара Дмитро Каднай та Аліна Лі перевтілилися в героїв картини «Великий Гетсбі».

- Для мене участь у проекті — важливий етап, — зізнався Дмитро. — Я, як і Гетсбі, великий мрійник. Я зроблю все, щоб перемогти в проекті. У мене найкрутіша партнерка, яку я хочу привести до перемоги.

Пара виконала вальс, завершивши виступ красивою підтримкою.

- Це було все на одному диханні, — сказав Влад. — Прекрасний ритм, контроль.

- Щотижня я чекаю вашого танцю, — зізнався Макс. — Виступ класний, але ви можете краще.

- Я говорю тобі «браво»! — не стала критикувати пару і Ілона.

Судді поставили парі 34 бали.

Євгенія Власова перетворилася на чарівницю з фільму «Малефісента». У минулому ефірі Євгенія сказала, що її історію «висмоктують з пальця».

- Сьогодні танці — це те, що мене наповнює, — зізналася співачка.

Євгенія Власова і Макс Леонов виконали пасодобль, викликавши захоплення залу.

- Це був сильний образ, — сказав Яма. — Але тонусу в тілі я не відчув.

- У вас багато потенціалу, — признав Макс.

Судді поставили парі 25 балів, чим дуже засмутили Власову.

Актор Артур Логай разом з партнеркою Ганною Кареліного втілили на паркеті історію кохання з серіалу «Моя улюблена Страшко».

- Звичайно, я хочу перемогти, — не приховував актор.

Пара виконала на паркеті фокстрот під пісню у виконанні Олександри Зарицької.

- Я просто аплодую вам за підтримки, — захопився Яма.

- Ви мене засмутили, виконали всього одну підтримку-раскорячку, — сказала Кухар.

- Та ви парили над паркетом! — підтримала пару Гвоздьова.

Судді поставили парі 31 бал.

Епатажний MELOVIN вирішив позмагатися з суддею шоу Катериною Кухар і теж з'явився в образі Круелли.

- Я прийшов на цей проект, щоб надихнути людей не витрачати сили на буллінг, — сказав співак.

Пара виконала повільний фокстрот. У залі артиста підтримувала його мама.

- Яка безтурботна сміливість — вибрати зі мною один образ! — обурилася Кухар. — Але мені це подобається! Я бачу ваш творчий ріст, але чекаю від вас підтримок.

Співак був у захваті від коментаря і подарував Кухар мільйон яскраво-червоних сердечок, які посипалися на суддю прямо зі стелі.

- Фокстроту взагалі не було на паркеті! — був засмучений Чмерковський. — Було просто шоу.

- Слабким місцем вашої пари є не універсальна партнерка, — Ілона Гвоздьова була категоричною.

У свою чергу Ліза Русина кинула Ілоні виклик на батл і танцівниця його прийняла.

Судді поставили парі 23 бали.

Артист Олег Фагот Михайлюта, який в минулому ефірі знову був за крок від вильоту, втілив один з образів легендарного українського кіно «Тіні забутих предків».

- Коли потрапляєш в зону ризику — це лоскоче нерви, — зізнався співак. — Але тепер я готовий «порвати» паркет.

Фагот і Катерина Трішина виконали повільний вальс.

- Хотілося б більше вальсових фігур, — сказав Влад.

- Неймовірній український номер, — несподівано заговорив українською мовою Макс. — Дуже красиво, але бальних кроків було мало.

Судді поставили парі 26 балів.

Константін Войтенко перетворився в знаменитого Чарлі Чапліна.

- Ми будемо танцювати так, як ніхто до нас не робив, — пообіцяв Костя.

Войтенко і Роксоляна Маланчук танцювали квікстеп.

- Це було дійсно круто! — захопилася Кухар.

- На жаль, квікстепа було мало, — сказала Гвоздьова.

Судді поставили парі 31 бал.

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан продовжила відкривати в собі не тільки танцювальні, а й акторські здібності, втіливши разом з Дмитром Дікусаром вічну історію кохання з фільму «Титанік».

- Діма давно заслужив кубок цього проекту, — сказала Ольга. — І я його йому дам.

Пара виконала віденський вальс.

- Вальс вам дуже йде, — визнав Влад. — Все зроблено дуже чітко, але хочеться більше легкості.

Судді поставили парі 33 бали.

Лідерами турнірній таблиці стала пара Дмитра Кадная та Аліни Лі. Найменше балів у MELOVIN і Ліза Русина.

Перед оголошенням результатів на паркеті зі своїм знаменитим диско виступила пара Ілони Гвоздьової і Юрія Ткача.

Після підрахунку глядацьких голосів в зоні ризику опинилися пари: Євгенія Власова і Макс Леонов, Фагот і Катерина Трішина. Проект покинули Фагот та Катерина Трішина.

Нагадаємо, в минулому етері шоу «Танці з зірками» з боротьби вибули актор Олексій Суровцев та його партнерка, артистка шоу-балету Марія Колосова.

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