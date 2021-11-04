«Не витримав розлуки»: Олександра Зарицька зізналася, чому розлучилася з хлопцем

Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, яка скинула 20 кілограмів, відкрила таємницю особистого життя. В інтерв'ю програмі «Зірковий шлях» (канал «Україна») вона розповіла, що її серце знову вільне. Нещодавно вона розлучилася з хлопцем. Причиною тому став напружений графік артистки, її участь у «Танцях із зірками» та ревнощі до партнера Юрія Мєшкова.

«Так трапилося, що хлопець не витримав розлуки танцями і не був суперстресостійким до Юри», — прокоментувала Зарицька.

Ще в середині вересня співачка вперше зізналася, що закохана та щаслива в особистому житті. Але ці стосунки вже за місяць дали тріщину.

Саші приписували роман із Юрієм .

Партнери по паркету не приховують, що симпатизують одне одному. Але Саша запевнила, що між ними лише робочі стосунки.

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