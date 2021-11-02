Олександра Зарицька завдяки танцям скинула 20 кілограмів

Співачка Олександра Зарицька, учасниця шоу «Танці із зірками», вразила змінами у зовнішності. За час проєкту вона суттєво схудла, скинула 20 кілограмів. Фігуру, що змінилася, вона підкреслює вбранням.

Олександра каже, що схуднення не є для неї самоціллю, скоріше — приємним бонусом. «Тепер партнерові буде легше мене піднімати», — жартома каже Олександра.

За словами Зарицької, вона давно звикла до хейту через зовнішність.

А так Саша виглядала до участі у проекті.

На проекті Олександру та її партнеру Юрію Мєшкову приписують роман. Вони не приховують, що подобаються одне одному, і навіть ходили на побачення. Але більше про особисте життя вважають за краще не говорити.

Фото Instagram.com/kazka.band

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