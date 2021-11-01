Поцілунок MELOVIN та пояснення Кухар: усі подробиці дев'ятого ефіру «Танців з зірками»

На телеканалі «1+1» відбувся дев'ятий прямий ефір танцювального шоу «Танці зі зірками». Пари танцювали під улюблені хіти гурту «Океан Ельзи». Учасники виступали під пісні, які в них асоціюються з певною подією у житті та супроводжували їх у різних ситуаціях. Вечір був присвячений 27-річчю діяльності гурту.

Відкрив ефір спільний номер усіх учасників під хіт «Океану Ельзи» у виконанні самого Святослава Вакарчука.

Пара на шоу залишилося лише п'ять, а отже боротьба за місця у фіналі стає ще яскравішою. Перед виступом зірки відверто розповіли про свої найбільші страхи та побоювання на шляху до перемоги у проекті.

На балконі учасників зустрічав ведучий шоу «Маскарад» та «Твій день» Тимур Мірошниченко. А ось оцінювала виступи учасників постійна трійка суддів: Макс Чмерковський, Катерина Кухар та Влад Яма.

З цього тижня глядачі зможуть самостійно обирати зірку, яка вийде на головний танцювальний паркет країни наступного сезону «Танців із зірками».

Стало відомо, що за день до ефіру у Ольги Харлан виявився позитивний тест на коронавірус. Захворів і її партнер Дмитро Дікусар.

Першими на паркет вийшла пара Костянтина Войтенка та Роксолани Маланчук.

— Я на паркеті нічого не боюся, — зізнався Костя. — Єдиний мій страх — втратити сім'ю.

Пара танцювала пасодобль під хіт «Зелені очі».

— У вас був шикарний пасодобль, — сказав Макс. — Але ваша різниця в зростанні тут далася взнаки.

— Мене всі запитують, чи справді я вагітна, — несподівано згадала Катерина. — Так! Але я вагітна творчо! А ваш танець, Костю, мені сподобався. Хоча… стежте за ногами.

Судді поставили парі 27 балів.

Пара Артура Логая та Анни Кареліної вважаються фаворитами суддів.

— У мене був складний період, коли я приїхав до Києва, — згадував Артур. — Я варив каву і іноді доводилося спати в «равлику». Але я знайшов у собі сили стати сильнішим. Мені хочеться надихнути людей, що якщо ти приїхав з маленького міста до столиці, то є шанс прорватися!

Пара виконала танго під хіт «Стріляй».

— Це була просто руйнівна сила! - визнала Кухар. — Сьогодні ви перетанцювали Войтенка. Мені здається, що ви найтехнічніша пара за всі п'ять сезонів.

— Ти виклався на триста відсотків, — сказав Макс. — Респект тобі за цей танець.

Судді поставили парі 29 балів.

Пара Олександри Заріцької та Юрія Мєшкова не раз опинялася у зоні ризику. Кажуть, між молодими людьми спалахнули справжні почуття.

— Я боюся втратити Юру, — зізналася Саша. — Я дуже щаслива, коли він поряд зі мною. За час проекту я втратила 20 кілограмів — вони заважали мені рухатися.

Пара станцювала вальс під хіт «На небі». Святослав Вакарчук та музиканти гурту аплодували учасникам стоячи.

— Цей танець просто цукерка, — захопився Влад Яма.

— Ви були лісовою феєю, — сказала Кухар. — То був розкішний вальс. Але було багато помилок у ногах і будьте уважні до класичних позицій рук.

— Мені подобається дивитися, як ви танцюєте, — зізнався Макс.

Судді поставили парі 24 бали.

Пара MELOVIN та Ліза Русіна — фаворити глядачів.

— Я мав багато своїх страхів, — зізнався артист. — Одразу після ефіру я одразу дзвоню своєму психологу. Усі хочуть, щоб я залишив шоу, але без бою я не здамся. Я з цього паркету нікуди не піду.

Пара виконала танго під хіт «Без бою», у фіналі змусивши палати паркет.

— Вау! - вигукнула Катерина. — На цьому паркеті ви спалили мої спогади, як ви погано починали. Як знати, може, я стану меловінатором!

— Якщо першу половину проекту тебе тягли фанати, то тепер ти йдеш сам, — визнав Макс. — Це був найкращий твій танець сезону. Мені хочеться більше!

— Вітаю із вдалим танцем! - підтримав колег Влад. — Ваша хореографія стає складнішою.

Судді поставили парі 25 балів.

Ольга Харлан готувала до ефіру танець у парі із Дмитром Жуком. На жаль, спортсменка через хворобу не вийшла на паркет. Але продюсери вирішили показати її контемп під хіт «Не питай», який було знято під час гала-репетиції.

Ольга Харлан вийшла у прямий ефір і сказала, що почувається добре.

— Думаю, всі відчули наш настрій, який ми намагалися передати, — сказала Ольга.

— Оля мала багато відпрацьованих деталей, — прокоментував Макс. — Цей танець був чудовий!

— А я не погоджуся з приводу стоп, — заперечила Катерина.

Судді поставили парі 26 балів.

Дмитро Каднай другий тиждень бореться із коронавірусом. Але артист таки вирішив танцювати. Його партнерка Аліна Лі вийшла на паркет, а Дмитро танцював удома. Вперше в історії шоу пара виступала на віддаленні один від одного.

— Мій найбільший страх, що моя мрія може обірватися за кілька кроків до перемоги, — сказав Дмитро.

Пара танцювала фрістайл під хіт «Стіна». Зал аплодував стоячи!

— Я навіть не помітив екрану, — визнав Влад. — Діма танцював як переможець!

— Ви танцювали пластично та фантастично! - сказала Катерина. — Хотілося вирвати вас із екрана.

Макс Чмерковський аплодував стоячи парі.

Судді поставили парі 26 балів.

На паркет вийшла пара «Холостяка» Михайла Заливака та його обраниці Анни Богдан — претендентів на участь у наступному сезоні проекту.

Пара танцювала вальс під хіт «Обійми», який вони готували лише кілька днів.

— Якщо ви хочете брати участь, це має вийти, — сказав Макс. — Але вам треба знайти різних партнерів.

Найкращими за результатом суддівського голосування стала пара Артура Логая, а найнижчий бал отримала Олександра Зарицька .



Перед оголошенням результатів голосування глядачів на паркеті з новим хітом «Місто весни» виступив «Океан Ельзи».

Після підбиття результатів у зону ризику потрапили пари Олександри Заріцької та Юрія Мєшкова, MELOVIN та Ліза Русіна. Вони мали танцювати «за життя» ча-ча-ча.

Макс Чмерковський віддав свій голос парі Олександри Заріцької. Катерина Кухар підтримала MELOVIN.

— Ви буквально нігтями хапалися за останній шанс, — сказав Влад Яма. — Але ча-ча-ча краще був у Саші та Юри.

MELOVIN та Ліза Русіна залишили шоу.

— Я в це не вірю, — сказав, звертаючись до всіх артист. — Але я вже не та людина, яка прийшла на цей проект, я позбувся багатьох страхів — соціофобії в тому числі. У той момент, коли твоя партнерка дуже хвилюється перед виходом на паркет, ти їй кажеш: Ти о… а! — Вам не вдасться це «запікати». Це шоу про чесність та мотивацію. Я пишаюся собою, Лізою та нами!

На прощання MELOVIN пристрасно поцілував Лізу Русіну.

Нагадаємо, за оцінками букмекерів, у пари MELOVIN та Лізи Русиної були всі шанси залишитися у проекті. Кандидатами на виліт називали зовсім інших учасників.

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