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Катерина Осадча вперше засвітила обличчя тримісячного сина

11:57 19 листопада 2021
Катерина Осадча з молодшим сином

Телеведуча Катерина Осадча, яка три місяці тому втретє стала мамою, вперше засвітила обличчя тримісячного сина Данила. 19 листопада хлопчику виповнилося три місяці. Цього дня зіркова мама опублікувала фото із сином, вперше показавши його обличчя та зворушливо звернувшись до нього в Мережі.

«Сьогодні Данилові три місяці. Три місяці нового відчуття багатоканальної любові до синів, коли кохання вистачає на трьох. Данило ще навіть не уявляє, які у нього круті брати і яке цікаве життя у нього попереду», — підписала кадри молода мама.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Катя Осадча та Юрій Горбунов із маленьким сином відпочили в Туреччині.

Після народження третьої дитини телеведуча не стала засиджуватися у декреті. Вже за тиждень після пологів вона брала інтерв'ю для програми «Світське життя».

Нещодавно навколо Осадчої спалахнув скандал через використання поліцейського авто в особистих цілях. Катерина пояснила, що запізнювалася на поїзд і боялася не встигнути на ранкове годування сина.

Фото Instagram.com/kosadcha

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