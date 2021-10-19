Катя Осадча та Юрій Горбунов показали двомісячного сина

Зіркове подружжя Юрій Горбунов та Катерина Осадча, яка стала мамою втретє, показали двомісячного сина Данила. Разом з малюком вони відпочили на морі в Туреччині і поділилися в Інстаграм зворушливими фото.

Катя подякувала чоловікові за любов.

«Данилові сьогодні два місяці. Так швидко летить час, а цього ніжного віку так мало, що хочеться фільмувати кожну мить. Дякую, що твоєї любові вистачає тепер на всіх трьох», — підписала світлини Осадча.

Юрій також зазначив, що час справді летить дуже швидко.

«Рости, наш синочок, здоровим і щасливим. Ми з мамою та Іваном тебе дуже любимо», — звернувся Горбунов.

Нагадаємо, Катерина Осадча є мамою трьох синів. Старший Ілля, від першого шлюбу, вчиться за кордоном. Телеведуча привітала його з днем народження і показала рідкісні фото.

Нещодавно Осадча потрапила в скандал через використання поліцейського авто. Телеведуча пояснила, що дуже поспішала на поїзд, щоб встигнути вранці погодувати молодшого сина.

Фото Instagram.com/gorbunovyuriy, Instagram.com/kosadcha

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