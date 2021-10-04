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«Хотіла встигнути на ранкове годування»: Осадча вибачилася за використання поліцейської машини не за призначенням

17:07 4 жовтня 2021
Катерина Осадча

Популярна телеведуча Катя Осадча, яка потрапила у скандал через використання поліцейського автомобіля з мигавками, щоб дістатися з Трускавця, де записувала інтерв'ю на вечірці «Слуг народу» для «Світського життя», до Львова, відреагувала на галас навколо інциденту і пояснила ситуацію в Інстаграм.

За словами Осадчої, вона не припускала, що все може обернутися скандалом. Каже, просто хотіла встигнути на поїзд, щоб встигнути на ранкове годування молодшого сина Данила.

«Я хочу перепросити у всіх, кого обурив мій нещодавній пост про те, як поліція допомогла мені встигнути на потяг після пізньої зйомки. Я з вдячністю відгукнулася на пропозицію про допомогу, адже мені вкрай важливо було встигнути на ранкове годування малюка, а враховуючи затримку на зйомках, інших варіантів потрапити на потяг не було. Тож, перепрошую за цей випадок, поспіх годуючої мами з роботи не повинен був стати скандалом», — написала Осадча і опублікувала фото з немовлям на руках.

На сторінці патрульної поліції у Львівській області в Facebook також з'явилося повідомлення з поясненням ситуації. Запевняють, що їм було просто по дорозі.

Раніше Катерина сама повідомила про те, що поліцейські довезли її з Трускавця до Львова, і подякувала їм за допомогу. Після того, як в мережі розбушувалася хвиля обурення, Осадча видалила сторіс.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча втретє стала мамою. Засиджуватися в декреті вона не стала, вже через тиждень після пологів вона з'явилася на публіці.

фото Instagram.com/kosadcha

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