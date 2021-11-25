Глибоке декольте та золоті ланцюги: Настя Каменських показала, у чому запалюватиме в новорічну ніч

Популярна співачка Настя Каменських, яка раніше розповіла, чому заздалегідь святкує Новий рік, ретельно продумує святковий образ, заздалегідь обирає вбрання та аксесуари, особливо для виступів і телепроеєктів.

У новорічному шоу «Маска», зірковим детективом якого є, Настя виблискуватиме у прямому та переносному значенні. Вона приготувала два різні образи — брюнетки та блондинки. Відповідно — і вбрання під них.

Каменських розсекретила один із образів. Це провокаційна міні-сукня з відкритими плечима та декольте, високим вирізом на нозі. Воно декороване золотими ланцюжками. Доповнюють образ оригінальне взуття на прозорих підборах, сережки-кафи, каблучки та ланцюжок на шиї.

Друге вбрання співачка поки тримає в секреті.

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