«Зрозуміли з Інною, що втратили нюх та смак»: Андрій Данилко розповів, як захворів на коронавірус

Популярний український артист Андрій Данилко, який останнім часом віддає перевагу одягу чорного кольору, в етері каналу «Україна» розповів, як він заразився коронавірусом.

Сталося це торік, перед новорічними святами, напередодні гастролей в Об'єднаних Арабських Еміратах.

За словами Данилка, смак та нюх втратив не лише він, а і його сценічна «мама» — актриса Інна Білоконь.

Артисти вночі поїхали робити ПЛР-тести. У лабораторії дівчата медсестри попросили сфотографуватися з Сердючкою та її «мамою».

Фото зробили, а тести виявились позитивними. Виступ довелося скасувати.

Цього року Данилко знову запланував працювати на Новий рік. Пропозицій надійшло багато. Артиста все ще запрошують виступити у Москві — дати приватний концерт, заспівати на весіллі. Але він відмовляється від усіх пропозицій росіян, очікує, коли закінчиться російська агресія та відносини між країнами увійдуть до нормального стану.

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