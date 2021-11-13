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Данилко назвав три причини, через які Вєрка Сердючка не виступає в Росії

20:53 13 листопада 2021
Данилко назвав три причини, через які Вєрка Сердючка не виступає в Росії

Андрій Данилко, який недавно відзначив 48-й день народження, зізнався, що, незважаючи на м'яко кажучи напружені відносини між Росією та Україною, його все ще запрошують виступити в Москві — дати приватний концерт, заспівати на весіллі, проте останні три роки він відмовляється від усіх пропозицій.

Причини він озвучив в інтерв'ю NEWS.ru.

Перша й головна причина — очікування зміни уряду в сусідній державі. З нею безпосередньо пов'язана ще одна причина — «жахливі», за його оцінкою, відносини між двома країнами.

«Ситуація завжди обговорюється в негативному контексті. Але у кожного своя правда. Я чекаю, коли це все завершиться: коли закінчиться коронавірус, коли вирішаться ці жахливі відносини країн, коли зміниться уряд», — сказав Данилко.

І, нарешті, ще однією причиною відмови від гастролей у РФ стали проблеми артиста зі здоров'ям.

Нагадаємо, Андрій Данилко весь останній рік на телеекранах з'являється у чорному. І хоча артист пояснив, що це все заради того, щоб не витрачатися на сценічні костюми, причиною може бути жалоба по мамі, якої не стало наприкінці 2020 року.

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