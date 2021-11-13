«Переживав»: Нікітін розповів про стан Данилка після смерті мами

Андрій Данилко дуже важко переживав смерть мами Світлани Іванівни. Трагічна подія в сім'ї артиста сталася ще наприкінці 2020 року, але Данилко навіть серед колег по сцені особливо не говорив про своє горе. Про це розповів продюсер Юрій Нікітін у програмі «Зірковий шлях».

«Наскільки я пам'ятаю, там було щось пов'язане з серцем», — пояснив продюсер причини смерті мами Данилка. Світлані Іванівні було 82 роки.

Данилко побував на похороні у рідному селі під Полтавою, відвідав службу в церкві. Про горе знали лише найближчі.

«Звичайно ж, він переживав. Але сьогодні він уже перебуває у хорошому стані та у прекрасному самопочутті», — додав Нікітін.

Нагадаємо, Андрій Данилко весь останній рік на телеекранах з'являється у чорному. Артист пояснив, що це все заради того, щоб не витрачатися на сценічні костюми. Весь свій одяг Андрій купує в мас-маркеті, і вдома зібралася велика колекція чорних речей.

Фото maskaukrainetv/Instagram

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