Андрію Данилку — 48 років: в мережі показали, як виглядав артист до того, як став Вєркою Сердючкою

2 жовтня свій день народження святкує Андрій Данилко — актор, сценарист, шоумен і телеведучий, автор яскравого образу дотепної і близької до народу провідниці Вєрки Сердючки, з 2008 року — народний артист України. В 2021 році Данилко «запалив» на концерті на «Олімпійському» зі своїм хітом Dancing Lasha Tumbai і пообіцяв знову брати участь в детектив-шоу «Маска». Новини.LIVE наводять рідкісні фото Данилка з його сімейного альбому.

Народився Данилко в Полтаві. Андрій згадує, що навіть в ранньому дитинстві мріяв про перевтілення: «Уже в дитсадку не вірив в Діда Мороза. Але мені завжди хотілося мати такі, як у нього, шубу і бороду».

Народився майбутній артист у Полтаві

У школі Данилка згадують, як скромного, сором'язливого хлопчика, не відмінника, але зірку концертів і виступів місцевої команди КВК.

Закінчивши школу, Андрій не пройшов ні в музичне училище, ні в педагогічний інститут. Потім буде спроба пробитися на театральний факультет у Харкові і півтора роки в естрадно-цирковому училищі.

У школі згадують, що Андрій завжди відрізнявся артистизмом

Слава прийшла до Данилка в 1991 році, коли в телепрограмі «Вибрики» був втілений в життя образ «народної провідниці». Нещодавно Андрій опублікував перше кольорове фото Вєрки Сердючки тих часів.

Вєрка Сердючка. Початок

У 2018 році Данилко був відвертим: він розуміє, як глядачі скучили за Вєркою, але зараз вже важко витримувати шалений темп на концертах. «Все-таки вже не 20 років… Ми граємо в Сердючку, а не заграємося», — виправдовувався артист.

Андрію Данилку 48 років

Команда Данилка привітала Андрія з днем народження. «Любимо тебе, як ніхто інший. Дякуємо за постійне натхнення, а ще за невичерпне і непередбачуване почуття гумору», — йдеться в привітанні.

Нагадаємо, Андрій Данилко заявив шанувальникам, що зі здоров'ям у нього все добре, а чутки про невиліковну хворобу — фейк.

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