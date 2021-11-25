Новорічний настрій: Лілія Ребрик показала, як готується до свята

Відома телеведуча та акторка Лілія Ребрик, яка розповіла раніше, в чому ходить удома, вже готується до зустрічі Нового року. Зірка створює собі та своїй сім'ї святковий настрій, влаштувавши романтичну фотосесію у новорічній атмосфері та декораціях. Ліля каже, що це їхня сімейна традиція — влаштовувати тематичні фотосесії з чоловіком та доньками.

«Ми вибираємо образи, вигадуємо стилістику, робимо красиві зачіски та легкий макіяж, беремо кілька вбрань та йдемо до студії чи запрошуємо фотографа. Любимо і спонтанні фотосесії, коли знімаємо самі себе», — каже Лілія.

Цього разу сімейство позувала на тлі прикрашеної ялинки, Ліля з доньками — у блакитних затишних светрах та фатинових спідницях.

Яскравими знімками вона ділиться із родичами, а також прикрашає свій будинок. Так, каже телеведуча, вони зберігають пам'ять та емоції, щоб якось зігріватись спогадами саме про той день.

Передплатники у коментарях зазначають, що сімейні фото Ребрик справді створюють новорічний настрій та вселяють віру у щастя.

Зірки шоу-бізнесу готують на Новий рік сюрпризи для шанувальників. Один із них святковий концерт «Вечір прем'єр із Катериною Осадчою». За лаштунками Настя Каменських зізналася, чому раніше відзначає новий рік.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, скільки зірки шоу-бізнесу заробляють в Інстаграм.

Фото Instagram.com/liliia.rebrik

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