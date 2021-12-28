Середній син Девіда та Вікторії Бекхем Ромео знявся в рекламі за два мільйони доларів і став багатшим за братів і сестру

Середній син Девіда та Вікторії Бекхем підписав довгостроковий контракт на суму 1,2 мільйона фунтів стерлінгів (близько двох мільйонів доларів) з німецьким виробником спортивних товарів Puma. 19-річний Ромео, який пішов стопами батька, став футболістом і зараз грає за американський клуб «Форт Лодердейл», слідує також його прикладу, заробляючи на рекламі. Сам Девід довгий час був обличчям суперника Puma — спортивного бренду Adidas.

Як зазначає видання The Sun, таким чином, Ромео Бекхем став багатшим за своїх братів і сестру — 16-річного Круса, 22-річного фотографа Брукліна та десятирічної Харпер, хоча кожен з них, включно з наймолодшою, вже мільйонери. До угоди Ромео вже «коштував» п'ять мільйонів доларів.

У 2011 році, коли Ромео було вісім років, він посів 26-е місце у списку найстильніших чоловіків Британії. Через два роки він підписав свій перший великий рекламний контракт з брендом Burberry. Він також був моделлю канадського бренду Canada Goose, а в січні фото Ромео з'явилося на обкладинці журналу L'Uomo Vogue.



Тим часом Ромео вже переріс свого зіркового тата. На новому сімейному знімку, де Бекхеми позують біля ялинки, Девід стає навшпиньки, щоб зрівнятися зростом з середнім сином.

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Фото Instagram

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