Шварценеггер оформив розлучення з дружиною, яке затягнулося на десять років

Кінозірка Арнольд Шварценеггер та журналістка Марія Шрайвер остаточно оформили розлучення, яке затяглося на десять років. Про це повідомило видання TMZ .

Бодибілдер і актор-початківець познайомився з племінницею 35-го президента США Джона Кеннеді у 1977 році. 26 квітня 1986 року вони одружилися. У шлюбі народилося четверо дітей — Кетрін, Крістіна, Патрік та Крістофер. 9 травня 2011 року Шрайвер та Шварценеггер оголосили про те, що розлучилися після 25 років шлюбу. Це сталося після того, як стало відомо про існування позашлюбного сина Арнольда Джозефа, якого народила їхня колишня домробітниця Мілдред Баена. Він народився в один рік з молодшим сином Марії Крістофером із різницею у кілька днів.

Колишній губернатор Каліфорнії приховував той факт, що був батьком Джозефа, протягом 15 років, а Мілдред стверджувала, що народила хлопчика від свого колишнього чоловіка Рохеліо Баени. Проте подібність підлітка до Арнольда викликала у Шрайвер підозри, і вона вирішила поговорити з Мілдред. Та у всьому зізналася Марії.

Шлюбний процес тривав так довго в основному через розподіл майна, яке оцінюється у 400 мільйонів доларів. Пара не уклала шлюбний контракт перед весіллям.

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